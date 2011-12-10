РПЦ призывает не допустить в России новой революции
Главное сегодня - сохранить мир
Руководство Русской православной церкви призывает не допустить гражданского противостояния в России в связи с попыткой оппозиционеров оспорить итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов.
Об этом заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод ЧАПЛИН.
"Нельзя не выразить удовлетворения в связи с тем, что митинги в российских городах проходят в целом мирно, в рамках закона. Как бы ни расходились политические позиции, главное сегодня - сохранить гражданский мир и государственность, не допустить нового 1905, 1917, 1991 или 1993 года", - сказал протоиерей Всеволод ЧАПЛИН.
Стремящимся к новым революциям ЧАПЛІН пригрозил тем, что "Бог не простит порожденной ими беды, не простит страданий ближних".
При этом он заметил, что участники митингов задают "очень серьезные вопросы, пусть и неудобные для власти". Он выразил надежду на то, что власть на них адекватно и честно ответит.
Ранее сегодня в руководстве Центральной избирательной комиссии РФ назвали безосновательными требования отменить результаты выборов в Госдуму, прозвучавшие в субботу в Москве на многотысячном митинге оппозиции.