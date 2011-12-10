Начал работу новый сайт УПЦ для воинов-интернационалистов
00:03, 10 декабря 2011Православие
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Редакция приглашает к сотрудничеству
По благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в сети Интернет начал работу официальный сайт Синодального отдела по делам пастырского окормления воинов-интернационалистов Украины, который можно посетить по адресу http://povi.org.ua
Сайт создан с целью освещения в общедоступной сети Интернет официальной информации о состоянии и развитии деятельности духовенства Украинской Православной Церкви в деле пастырской опеки воинов-интернационалистов.
Редакция приглашает к сотрудничеству сайты Синодальных отделов УПЦ и региональные православные сайты сходной направленности, предлагает взаимное размещение баннеров.
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