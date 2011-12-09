В Лавре состоится православная выставка «Никольская»

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира 17 декабря в крытой галерее, ведущей от Успенских ворот к площади Ближних пещер Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, состоится открытие Всеукраинской православной выставки «Никольская», ко Дню памяти святителя и чудотворца Николая.

В выставке примут участие представители епархиальных издательств и монастырских мастерских Украины, России, Беларуси и других стран СНГ.

Выставка будет проходить с 17 по 25 декабря.

Вход свободный ежедневно с 9.00 до 19.00.

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