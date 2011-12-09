В Харьковской области горел храм УПЦ
13:47, 09 декабря 2011Православие
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Потушили за 20 минут
В Дергачах Харьковской области горело здание Украинской Православной Церкви Московского патриархата «Рождество Богородицы».
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, пожар произошел вчера, 8 декабря, около 15:00.
Огнем было охвачено около 10 квадратных метров купола церкви. Возгорание было ликвидировано через 20 минут.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с электрооборудованием во время проведения сварочных работ. Пострадавших нет, материальный ущерб устанавливается.
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