В Харьковской области горел храм УПЦ

В Дергачах Харьковской области горело здание Украинской Православной Церкви Московского патриархата «Рождество Богородицы».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, пожар произошел вчера, 8 декабря, около 15:00.

Огнем было охвачено около 10 квадратных метров купола церкви. Возгорание было ликвидировано через 20 минут.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с электрооборудованием во время проведения сварочных работ. Пострадавших нет, материальный ущерб устанавливается.

