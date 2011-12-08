На сайте храма святителя Игнатия Мариупольского запущен виртуальный 3-D тур
05:00, 08 декабря 2011Православие
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С четырех точек обзора
В Донецке на сайте Храма святителя Игнатия Мариупольского запущен виртуальный 3-D тур по храму.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
Согласно сообщению, виртуальный 3-D тур по храму, который расположен на территории Донецкого металлургического завода, позволяет пользователям Интернета совершить экскурсию по храму. Тур предполагает четыре точки обзора: вход с улицы, взгляд из центра храма, вид с клироса и алтарь.
«3-D тур по храму даст лишь внешнее представление о святыне, внутреннее прикосновение к которой возможно лишь через непосредственное участие в личной молитве и общественном богослужении», - отмечается в сообщении.
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