На подводной лодке обустроят православный храм

На подводном крейсере «Александр Невский» после заводских ходовых испытаний благоустроят постоянное место для походного храма. Он освящен во имя святого благоверного Александра Невского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и передан морякам благотворительным фондом помощи ветеранам и инвалидам силовых структур «Омофор». Это первый в Архангельской епархии походный храм, позволяющий совершать богослужения на подводной лодке.

В канун дня памяти святого благоверного князя Александра Невского, 6 декабря, прошла встреча руководителя отдела Архангельской епархии по взаимодействию с вооруженными силами священника Валерия СУВОРОВА с заместителем командира корабля по воспитательной работе, на которой обсудили планы совместной деятельности.

Напомним, что на атомном ракетоносце IV поколения «Александр Невский» побывал в одной из архипастырских поездок в Северодвинск епископ Архангельский и Холмогорский Даниил. «Александр Невский – это мой Небесный покровитель. В монашестве мне было дано другое имя в честь Даниила Московского. Даниил Московский – родной сын Александра Невского. Побывав на лодке, я молился этим двум святым, защитникам Земли Русской», - отметил во время визита владыка.

Подводная лодка заложена 19 марта 2004 года на оборонной судоверфи «Севмаш» в Северодвинске. Надводная скорость судна составляет 15 узлов, подводная – 29, предельная глубина погружения достигает 480 метров, автономность плавания - 90 суток, экипаж - 107 человек.

Пресс-служба Архангельской епархии