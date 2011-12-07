В РПЦ увидели благие перемены в Украине после прихода к власти Януковича

«Мы видим благие перемены в жизни украинского государства после прихода к власти Виктора Януковича. И очень правильную позицию занял Президент, когда в отличие от своего предшественника не стал заигрывать со всеми подряд религиозными конфессиями, включая раскольников, а сразу дал понять всем, что является верным сыном канонической Церкви. Он пригласил на свою инаугурацию Патриарха. Это был смелый и правильный шаг», – заявил в интервью «Комсомольской правде» председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), комментируя религиозную ситуацию на Украине с окончанием «оранжевого» режима и приходом к власти В.Януковича.

Говоря о главной проблеме религиозной жизни Украины, владыка Иларион подчеркнул, что «преодоление раскола – дело очень непростое, и оно не может осуществляться при помощи государственной власти, каких-либо мер принуждения». «Должно созреть внутри раскола осознание той канонической аномалии, в которой оказались раскольники, многие из них – не по своей воле или сами того не сознавая. И должно быть желание воссоединиться с Церковью. Потому что раскол – это отпадение от Церкви, какими бы лозунгами ни прикрывались те люди, которые инициируют раскол».

«Сейчас, к сожалению, ещё нет массового возвращения из раскола, хотя постоянно приходят новости о том, что тот или иной приход, тот или иной священник воссоединился с канонической Церковью. Мы надеемся, что раскол будет преодолен, но для этого требуется прежде всего внутренний, духовный подвиг всей Церкви и тех людей, которые оказались сегодня вне Церкви», – отметил он.

При этом митрополит Иларион сообщил, что многие представители Киевского Патриархата сейчас запуганы, поскольку, как утверждает он, за возвращение в лоно Матери-Церкви им угрожают расправой.

Отвечая на слова украинских наблюдателей о том, что регулярные визиты Патриарха Кирилла в Украину только подтолкнут рост национализма в Украине, глава ОВЦС МП выразил недоумение, почему «Патриарх не должен посещать свою паству», «встречаться с верующими, которые плачут, когда он приезжает, скандируют «Наш Патриарх – Кирилл» «Он должен их оставить в угоду чьим-то политическим амбициям? Думаю, что это долг Патриарха – посещать свою паству вне зависимости от ее национальности, от того, на каком языке она говорит», – заключил митрополит Иларион.