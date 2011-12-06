Сумской мэр сетует на отсутствие механизмов против разврата

Городской голова Геннадий Минаев ответил на письмо епископа Сумского Евлогия (УПЦ) по поводу «рекламы порока» в областном центре.

По данным епархии УПЦ, мэр выразил обеспокоенность тем, что существующие ныне юридические механизмы преодоления рекламы разврата неэффективны. Тем не менее мэр дал указание городскому управлению архитектуры и градостроительства направить письменные обращения собственникам клуба «Седьмое небо» и распространителям рекламы с просьбой прекратить демонстрацию рекламы разврата.

В письмах директору ООО «Сумыреклама» и директору ООО «Рекордекс», а также собственнику ночного клуба «Седьмое небо» главный архитектор Сум Владимир Быков «решительно высказал свое отрицательное отношение к рекламе порока и призвал бизнесменов уважать право сумчан жить вне потока рекламной информации развратного содержания», сообщает епархия.

Напомним: осуждение церкви вызвали рекламные слоганы «Каждую среду девочки хотят ...», сопровождаемые фотографиями полуголых девушек.

Епархия отмечает, что «городская власть поддержала обеспокоенность православных жителей областного центра, что свидетельствует о том, что нравственное чувство, невзирая на различного рода аморальные тенденции современности, осталось определяющим в жизненном выборе сумчан».

Данкор

