Православную икону Марии Магдалины вернули в Мадрид

Верующие в русском православном Христорождественском приходе в Мадриде торжественно встретили икону святой Марии Магдалины. Икону из домовой церкви, которая существовала в Мадриде в 18-19 веках, вернули в испанскую столицу после 120-летнего пребывания в Аргентине, передает РИА Новости.

В церемонии приняли участие архиепископ Егорьевский Марк, секретарь Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Корсунский Нестор, Великая Княгиня Мария Владимировна Романова.

Как рассказал настоятель Христорождественского прихода в испанской столице священник Андрей Кордочкин, приход РПЦ в честь святой Марии Магдалины в Мадриде был основан в 1761 году за посланника Петра Репнина, который по прибытию в испанскую столицу устроил первую домовую церковь. В 1882 году в связи с сокращением государственных расходов церковь была упразднена, а иконостас и утварь были перевезены в Буэнос-Айрес. Так икона оказалась в далекой Аргентине.

Впоследствии из Буэнос-Айреса образ был передан в дар приходу Антиохийской православной церкви и все это время находился в храме Георгия Победоносца в аргентинском городе Росарио. По просьбе Русской православной церкви и в качестве жеста доброй воли Антиохийская церковь вернула икону в Мадрид.