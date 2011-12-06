В Днепропетровске УПЦ передали здание горбольницы

Отныне бывшее здание величественного Свято-Успенского собора, в котором с конца 1950-х гг. прошлого столетия функционировала городская больница № 10, принадлежит верующим. Как сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии, решение о передаче из коммунальной собственности в собственность Днепропетровской епархии УПЦ здания 10-й городской больницы было принято на 17-й сессии Днепропетровского городского совета 30 ноября 2011 года.

Единый имущественный комплекс со зданием площадью более 3 тысяч квадратных метров, прилегающие постройки и двор передали церкви, как пожертвование. Сооружение, в котором в начале прошлого века был православный храм, последние десятилетия занимала больница. Впоследствии ее реформировали — в рамках экспериментальной реформы здравоохранения и оптимизации количества учреждений медицинского обслуживания.

*** В свое время Успенский собор вместе с Преображенским собором считался визитной карточкой Екатеринослава. Изначально Успенская церковь была деревянной и являлась первым кафедральным собором губернского города. Ее перевезли в Екатеринослав из упраздненного Сокольского Преображенского монастыря в 1797 году.

В 1930-х гг. XIX столетия для Екатеринослава вместо деревянных храмов начали проектировать каменные. Освящение места и закладка храма западнее деревянной Успенской церкви произошло в 1839 году. Новый собор, спроектированный Петром Висконти II и Людвигом Шарлеманем, был намного больше старого храма и даже больше величественного Преображенского собора! Торжественное освящение Успенского собора состоялось в 1850 году. В 1960-х гг. XIX века на колокольне храма установили башенные часы с музыкой. Стрелки соборных часов четко просматривались со всех сторон с самого далекого расстояния и жители Екатеринослава сверяли по ним свои часы.

В настоящий момент в современном перестроенном здании городской больницы № 10 тяжело угадать былое величие соборного храма, поражавшего своей красотой современников — сохранилась только небольшая часть наружного декора. Уже более семидесяти лет нет Успенского собора, но патриотам своего города необходимо помнить о нем — «живом свидетеле» становления, развития города на трех холмах, который сыграл одну из наиболее значительных ролей в духовной жизни тогда еще Екатеринослава, а нынче — Днепропетровска.

После окончательного оформления всех документов Днепропетровская епархия планирует возродить на историческом месте православную святыню — снова возвести Свято-Успенский собор.