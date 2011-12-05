Налоговики предлагают УПЦ искать компромисс с ИНН

Государственная налоговая служба Украины предложила УПЦ содействовать поиску компромисса относительно внедрения в Украине системы альтернативного учета физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

С соответствующей просьбой к уполномочному представителю УПЦ в Верховной Раде протоиерею Василию Русинку обратился заместитель председателя ГПУ Сергей Лекарь

«В современном мире выполнения государством своих функций: охранных, культурно-воспитательных, экологических и т.д., невозможно без надлежаще организованной системы учета налогоплательщиков. Такие системы созданы и функционируют в большинстве развитых стран мира» - цитирует обращение ГНА официальный сайт УПЦ.

Налоговики отмечают, что Украина является единственной страной, законодательством которой предусмотрены исключения по учету доходов, налогов и налогоплательщиков по признакам религиозных убеждений.

«В Налоговом кодексе Украины введена альтернативная форма учета граждан: учет физических лиц-налогоплательщиков осуществляется на основании номеров, присваиваемых документам: по регистрационным номерам учетных карточек или по фамилии, имени отчества и серии и номеру действующего паспорта», - напоминает ГНА.

«После вступления в силу Налогового кодекса Украины органами государственной налоговой службы Украины был сформирован Государственный реестр физических лиц - плательщиков налогов на основе Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных платежей без проведения перерегистрации. Для учета физических лиц, которые из-за религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы создан отдельный реестр, в котором учет ведется по фамилии, имени отчества и серией и номером паспорта без использования регистрационного номера учетной карточки», - отмечает Сергей Лекарь.

Государственная налоговая служба также подчеркивает, что современные методы учета предусматривают внедрение документов с биометрическими данными владельца - отпечатки пальцев, снимки радужной оболочки глаза и т.д.. Внедрение этих новаций является предпосылкой для безвизового режима со странами Евросоюза.

«Учитывая вышеупомянутое и с целью всестороннего учета позиции каждой из заинтересованных сторон по обеспечению прав граждан, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, Государственная налоговая служба Украины будет благодарна за предоставленные предложения по указанному вопросу и выражает просьбу к Вам, как Полномочному представителю Украинской Православной Церкви в Верховной Раде Украины, способствовать поиску компромиссных решений в вопросе внедрения в Украине системы альтернативного учета физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика », - отмечает Сергей Лекарь заместитель председателя ГНА Украина.

РиСУ