Патриарх Кирилл призывает не забывать заслуги Алексия Второго

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не забывать заслуги покойного предстоятеля Алексия Второго в возрождении церковной жизни в России.

Патриарх Кирилл в понедельник, в третью годовщину со дня смерти патриарха Алексия Второго, совершил панихиду в Богоявленском кафедральном соборе Москвы, где погребен 15-й предстоятель Русской православной церкви. Алексий Второй, более 18 лет возглавлявший Русскую православную церковь, скончался 5 декабря 2008 года на 80-м году жизни.

"Те годы, которые выпали на долю святейшего патриарха Алексия, были годами особого исторического значения. То был перелом государственной жизни, то были глубочайшие изменения в жизни Церкви. И мы должны воздать благодарение Божье за труды почившего святителя, что под его водительством и его омофором Церковь наша прошла через эти сложнейшие вызовы и испытания. Открылось множество храмов, монастырей, духовных школ, Церковь заняла достойное место в жизни нашего народа", - заявил патриарх Кирилл после панихиды.

Он отметил, что новые проблемы, с которыми сталкивается как рядовой верующий, так и вся Церковь, "как бы уводят в прошлое" заслуги предыдущих поколений.

"Но эта естественная реакция человека, связанная с ограниченностью человеческой природы, не должна в сознании верующих людей, особенно церковных, затмевать тот великий и значительный факт, что все, что мы имеем, и все то, на чем мы основываем свою деятельность сегодня, является результатом трудов предшествующих поколений", - считает предстоятель РПЦ.

На панихиде в Богоявленском кафедральном соборе Москвы присутствовали многочисленные верующие и духовенство.

*** Патриарх Алексий Второй (в миру Алексей Михайлович Ридигер) - 15-й предстоятель РПЦ с введения в 1589 году патриаршества на Руси - родился 23 февраля 1929 года в Таллине в глубоко верующей семье. В 1961 году в Троице-Сергиевой лавре принял монашеский постриг. В том же году 32-летний Алексий стал епископом Таллинским и Эстонским, а три года спустя архиепископом, управляющим делами Московской патриархии и постоянным членом Священного Синода. В 1968 году, в возрасте 39 лет, архиепископ Алексий был возведен в сан митрополита, через восемь лет назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским.

На патриарший престол митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий был избран 7 июня 1990 года решением Поместного Собора РПЦ, который состоялся в Троице-Сергиевой лавре. Церемония интронизации с вручением патриаршего куколя новоизбранному патриарху Алексию Второму состоялась 10 июня в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

С именем Алексия Второго связывают духовное возрождение России. За 18 лет его патриаршества Церковь получила возможность осуществлять религиозно-образовательную и благотворительную деятельность, служение в больницах, домах престарелых, в армии и тюрьмах. Образовано большое число новых епархий, восстановлены и построены тысячи храмов и монастырей, открыто более сотни духовных учебных заведений. Обретены мощи преподобных Серафима Саровского, Максима Грека, Саввы Сторожевского, блаженной Матроны. Из-за рубежа возвращены многие святыни. Алексий Второй рукоположил (возвел в сан) десятки архиереев и сотни священников.

В 1993 году в период общественно-политического кризиса, чреватого гражданской войной, патриарх инициировал переговоры конфликтующих сторон и был на них посредником. Он выступал с миротворческими инициативами в связи с конфликтами на Балканах, армяно-азербайджанским противостоянием, событиями в Молдавии и на Северном Кавказе, ситуацией на Ближнем Востоке, недавними военными действиями на территории Южной Осетии.

Алексий Второй скончался 5 декабря 2008 года в своей загородной резиденции в Переделкино на 80-м году жизни и на 19-м году первосвятительского служения. Его похоронили 9 декабря в правом, Благовещенском приделе Богоявленского (Елоховского) кафедрального собора Москвы. Такова была воля почившего предстоятеля.