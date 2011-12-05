Слово патриарха Кирилла в третью годовщину со дня кончины патриарха Алексия II

5 декабря 2011 года исполняется три года со дня кончины приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II. В этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду у гробницы пятнадцатого Патриарха Московского в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора г. Москвы. По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с кратким словом.

Благодарю вас, Высокопреосвященные и Преосвященные владыки, дорогие отцы, матушки игумении, братья и сестры, за молитву о Святейшем Патриархе Алексии, третью годовщину смерти которого мы сегодня молитвенно отмечаем.

Идет время, и новые проблемы, с которыми сталкивается каждый из нас и вся Церковь, как бы уводят в прошлое все то, что было сделано нашими предшественниками. Но эта естественная реакция, связанная с ограниченностью человеческой природы, не должна затмевать в сознании людей верующих, особенно церковных, тот значительный факт, что все, что мы имеем, и все то, на чем мы основываем сегодня свою деятельность, является результатом трудов предшествовавших поколений. Так живет Церковь со времен апостолов, и каждое последующее поколение иерархов, духовенства, монашествующих, верующего народа вносит свой неповторимый вклад в сокровищницу церковного строительства, в созидание Церкви Божией.

Годы, которые выпали на долю Святейшего Патриарха Алексия, были временем особого исторического значения. То был перелом в государственной жизни, то были глубочайшие изменения в жизни Церкви. И мы должны воздать благодарение Богу за труды почившего святителя, что под его водительством и его омофором Церковь наша прошла через эти сложнейшие вызовы и испытания. Открылось множество храмов, монастырей, духовных школ, Церковь заняла достойное место в жизни нашего народа. И сегодня, когда уже на новом уровне исторического развития мы сталкиваемся с новыми проблемами, мы должны, основываясь на всей нашей великой истории, на ценностях, созданных предыдущими поколениями, идти вперед — с полным смирением, с упованием на волю Божию, с упованием на молитвы наших предшественников, которые, несомненно, молятся о Церкви нашей, предстоя Богу.

Пусть их молитвами, нашими молитвами и делами укрепляется церковная жизнь. Пусть вера православная проникает во все поры жизни нашего народа, потому что только эта вера дает реальную духовную силу, способную подвигнуть человека на великие свершения, на подвиги во имя ближнего своего, во имя народа своего. Именно так устроялась земля наша. Верим, что по милости Божией будет так же устрояться и в будущем и что Церковь Русская будет нести свое служение, невзирая ни на какие внешние обстоятельства, исполненная твердой верой, что врата ада не одолеют ю. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси