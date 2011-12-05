Патриарх Кирилл рассказал каким должен быть настоящий архиерей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, на проповеди в день памяти святителя Филарета, митрополита Московского, призвал архипастырей не щадить своей жизни ради служения Господу и быть примером для церковных людей. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Архиерей — это тот, на кого взирает народ, тот, кто управляет духовенством, тот, кто для всех должен быть примером. Но нельзя быть примером, не отдавая своей жизни», – сказал патриарх Кирилл в своей проповеди в Храме Христа Спасителя.

«Пример только там, где человек не щадит своих сил, своего времени, чтобы служить Господу. Тогда не нужно никаких хвалебных речей, никаких хвалебных статей. Тогда жизнь священнослужителя, наипаче же архиерея, будет естественным образом примером для многих», – добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви привел в качестве образца архиерейского служения святителя Филарета Московского, который, по словам патриарха, интеллектуально опередил свою эпоху, но был не всеми понимаем и подвергался критике и при жизни, и после смерти.

«Сугубое горе священнослужителю, если он является соблазном. Если Господь, обращаясь ко всем, сказал: "Лучше, если бы такому соблазнителю повесили мельничный жернов на шею и бросили в пучину морскую", то кольми паче эти грозные слова обращены к тем, на кого обращены взоры верных в поисках идеала жизни, в поисках примера!», – отметил патриарх.

«Сегодняшний день учит в первую очередь архипастырей и пастырей тому, что означает принять на себя ответственность в служении Церкви Христовой. Дивный образ и жизненный пример святителя Филарета дают нам ярчайшее подтверждение этих огненных слов Евангелия о свете, о соблазнах и о мельничном жернове» – заключил патриарх Кирилл.

