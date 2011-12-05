Политические разногласия не должны разрушать единства народной жизни

«Сегодняшний день, отмеченный всенародными выборами, в каком-то смысле начало пути, потому что стране нашей предстоит очень многое сделать. И от того, сделаем мы это или не сделаем, будет зависеть само существование России — не больше и не меньше», — заявил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в слове после Литургии в Донском монастыре 4 декабря 2011 года.

«Россия может существовать только как великое многонациональное государство, или она не сможет существовать, — убежден предстоятель Русской Церкви. — Сегодня народ наш делает выбор, и дай Бог, чтобы он стал началом пути, ведущего к славе — Божией славе, отображаемой в вере людей, в их жизни и в славе Отечества нашего».

«Мы с вами добровольно избрали политическую систему, которая предполагает борьбу, конкуренцию людей, объединившихся в политические партии. Систему, которая предполагает некое разделение народа и общества, — продолжил Святейший Владыка. — У меня нет и не может быть никаких рекомендаций и рецептов политического характера, но как пастырь я говорю от слова Божия. Удивительным образом — случайно, но ничего случайного не бывает — в соответствии с Уставом Церкви сегодня читалось послание апостола Павла Ефесянам, в котором находим такие слова: "Умоляю вас сохранять единство духа в союзе мира" (Еф. 4:3). И сегодня, обращаясь к народу России с этого места, овеянного славой святителя Тихона, я говорю: сохраняйте единство духа в союзе мира, ибо, по слову Божию, не удержится царство, которое разделится само в себе (см. Мк. 3:24)».

«Пусть наши разделения, наши политические пристрастия, наши политические взгляды и убеждения никогда не разрушат единства народной жизни, от которого зависит процветание и каждого из нас, и всех нас вместе как народа, и страны нашей», — заключил Святейший патриарх.

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