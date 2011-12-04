Патриарх Кирилл благословил казаков - участников конного похода

4 декабря 2011, по окончании Божественной литургии в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил руководителя Федеральной таможенной службы РФ А. БЕЛЬЯМИНОВА, председателя Оргкомитета конного похода Москва-Париж, приуроченного к 200-летию Отечественной войны 1812 года, и казаков - участников похода.

«Группа энтузиастов решила совершить конный поход от Москвы до Парижа - в память о том, как когда на конях прошли наши предки, освобождая Россию и Европу от тирании, - сказал, в частности, предстоятель Русской Церкви. - Мы иногда сравниваем себя с нашими предками и, возможно, справедливо считаем их сильнее, более мужественными, более смелыми, более жертвенными. Пусть повторения их подвига - конечно, не в военных, а в мирных условиях - поможет понять, что народ наш тоже способен на деяния, требующие подвига, жертвенности и мужества. Пусть этот поход послужит также примирению народов, живущих в Европе, поскольку от мира на нашем континенте зависит и мир во всем мире».

Благословляя казаков, Святейший патриарх Кирилл вручил им список Донской иконы Божией Матери.

Patriarchia.ru

