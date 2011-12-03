Освещение религии в СМИ может быть регламентировано

Представитель Русской православной церкви при Совете Европы игумен Филипп (РЯБЫХ) предложил представителям СМИ, религиозных общин и СЕ совместно выработать рекомендации по освещению религиозной тематики в СМИ на основе этических принципов журналистики.

"На мой взгляд, важным инструментом регулирования качества и подачи информации о религиозных общинах в СМИ должны быть этические принципы, которые добровольно соблюдают представители медийного цеха. Поэтому я предложил на конференции, чтобы представители СМИ, религий и Совета Европы вместе разработали рекомендации по освещению религиозной тематики в информационном пространстве", - говорит игумен Филипп.

Четвертая конференция по "религиозному измерению межкультурного диалога" прошла на этой неделе в Люксембурге и была посвящена теме: "Роль СМИ в продвижении межкультурного диалога, терпимости и взаимного понимания. Свобода выражения СМИ и уважение культурного и религиозного разнообразия".

По словам представителя РПЦ, "в Совете Европы все больше понимают, что необходимо глубже входить в проблемы, связанные с культурными традициями и религиозными ценностями народов, проживающих в Европе". В частности, большое внимание уделяется "гармонизации свободы слова и религиозной свободы".

cnlnews