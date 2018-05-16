Протоиерей Андрей Ткачев: Залог нормального будущего – приход в разум хотя бы одного человека

Что такое «лучшая жизнь», и зачем за нее бороться? Почему важно читать качественную литературу? О настоящих ценностях, о том, почему не надо завидовать богатым и ненавидеть власть имущих, и о том, что будет, если спасти хотя бы одного человека, рассказал в УНИАН известный телеведущий, писатель - протоиерей Андрей Ткачев.

«ИСТИНА ВСЕГДА КОГО-ТО ОБИЖАЕТ»

Время таково, что самые банальные вещи звучат, как откровения: назови белое белым, и ты станешь пророком. Скажу ужасную новость для большого количества людей: человек постоянный потребитель текстов, не зависимо от того, читает он что-нибудь или нет. В основе любого фильма - текст. Просмотр фильма – то же потребление текста. Мы слышим тексты политического содержания, рекламного характера и прочие… Мы погружены в тексты, при том, что мы разучились с ними работать: мало читаем, мало думаем, анализируем.

Нужно создавать как можно больше хороших текстов, чтобы заменять те «свиные рожцы», которыми питается большинство населения – на нормальную пищу. Человек, который ушел от Бога «в страну далече» и ощутил себя голодающим, скитающимся – блудный сын из известной притчи. Он прилепился к гражданину страны, далекой от Бога, пас свиней, и голод его был таков, что он был готов хлебать из свиного корыта, не всегда только это ему давали.

Я без всякого желания кого-то обидеть скажу… истина – она всегда кого-то обижает. Если ты сказал что-то, и это никого не обидело, значит, ты ничего не сказал. Как только ты скажешь правдивое – ты тут же кого-то обрадуешь, кого-то обидишь.

Так вот, большое количество людей сегодня, не зависимо от того, во что они одеты, в каких квартирах живут и какими обладают дипломами, хлебают свиную баланду.

И это смерти подобное кошмарное «анти-таинство», исцеляется поглощением нормальной пищи: нужны хорошие тексты, хорошая музыка. Нужно поднимать умные темы в разговоре и уметь слушать собеседника. Нужно уметь задавать вопросы, всматриваться в себя, анализировать прожитую жизнь, спрашивать тех, кто знает о жизни больше. Пытаться исправить свои ошибки, и не сделать новых.

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЕТ, ЧТО ОН БОГАТ, НА САМОМ ДЕЛЕ – ЖАЛОК, СЛЕП, НИЩ И НАГ»

Надо жить творчески красиво, для этого нужны культурные продукты. Потому что, давши людям всеобщую грамотность, и не давши то, чем она должна насытиться – эта всеобщая грамотность, то есть, давши лопату, и не сказав где копать, мы вдвойне сделали человека несчастным.

Если он не грамотен, но знает, в какой стороне истина лежит, то это счастливый человек. Если он грамотен и бесполезен – это кошмар. Современный кошмар цивилизации дает нам, вроде бы все, но на самом деле – ничего не дает. Мы имеем якобы все – на самом деле – ничего не имеем. Эта жуткая нищета, о которой говорится в Апокалипсисе: ты думаешь, что ты богат, ни в чем не испытываешь нужды, на самом деле – ты жалок и слеп, нищ и наг.

Современный человек, который думает, что он богат, на самом деле – жалок, слеп, нищ и наг. Открыть ему глаза на это свое не совсем хорошее состояние должна Церковь и информационная работа Церкви.

Самая главная борьба - в области идей и мыслей. Если общество больно в головах, то никакое законотворчество, никакие социальные перевороты и попытки внешнего исправления не сработают. Если в расчетных работах по производству моста инженеры допустили ошибку – ни бетоном, ни железобетоном, ни дополнительными конструкциями мост не укрепишь – он рухнет, потому что ошибочен в расчетах. Маленькие буковки, маленькие циферки, которые очкастые инженеришки пишут в своих тезисах в научных институтах – если там ошибочка, потом никто это не исправит.

«ЕСЛИ МЫ ОШИБЕМСЯ В МЫСЛЯХ, ПРОПАДЕМ»

Жизнь такова, что если мы ошибемся в мыслях, мы пропадем. И нужно исправлять человека именно в области мыслей. И, конечно же, не пушками и не бутербродами. А мыслями!

Когда император Павел был маленьким, и его мать - Екатерина рассказала ему, что во Франции начинается революция, имеющая целью свержение монархии. Он говорит: «Ух, я пушками бы их!». Императрица Екатерина ему: «Экий ты дурак, у них болезнь в голове». Не нужно с мыслями пушками воевать!

Дай нам много еды и много денег – и мы останемся больными и усугубим свои болезни. Больному нельзя иметь много хорошего товара. Дайте нам самые лучшие законы – мы испортим их своим поведением, потому что если болезнь в голове, внешние изменения человека не исцеляют.

«ЗАЛОГ НОРМАЛЬНОГО БУДУЩЕГО – ПРИХОД В РАЗУМ ХОТЯ БЫ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Мысли нужно исцелять мыслями. Это и есть та точка опоры, о которой мечтал Архимед, чтобы перевернуть мир. Наша задача-минимум – перевернуть мир, в хорошем смысле слова. Мир на голове стоит, на ушах ходит, нужно вернуть его на место. Не все население Земли, не весь земной шар – а хотя бы одного человека. Потому что один человек, ставший с головы на ноги – это исцеленная спасшаяся Вселенная. Это залог нормальной жизни, хотя бы для кого-то, на будущее.

Залог нормального будущего – это приход в разум хотя бы одного человека. Примирение хотя бы одних поссорившихся супругов. Удержание от аборта хотя бы одной беременной женщины. Забивание свай на твердое основание, постановка твердого основания хотя бы небольшого социума, хотя бы одного прихода. Хотя бы маленького числа людей. То есть, вытирание одной слезы – это дело вселенского масштаба.

Конечно, хочется, чтобы в дело были вовлечены с все люди состраданием или сочувствием, которые умеют думать или хотят научиться думать, у которых не деревянное сердце.

«САМЫЕ ОПАСНЫЕ СЕРДЦА – ШЕРСТЯНЫЕ»

У людей разные сердца: есть каменные, железные, деревянные… Самые опасные сердца – это шерстяные. Потому что, если в камень ударить камнем – оно тебе отдаст хотя бы звук. А шерстяное сердце поглотит удар и даже звука не даст. Оно абсолютно безразлично, зациклено на себе любимом, и мысли только о потребительской корзине – это разновидность всенародной погибели. То есть, исходя из того, о чем мы говорим, и что читаем – мы уже мертвые, нас отпевать пора.

Остается надеяться на воскрешение: Бог наш умеет воскресать из мертвых, и умеет нас воскрешать. Жалкие попытки изменить жизнь к лучшему – это не гигантские повороты рек и сворачивание гор – это жалкие попытки. Но эти жалкие попытки внимательно наблюдаются с небес Христом, и он дает нам силу, при всей нашей слабости, делать маленькие хорошие дела.

«Мы не волшебники, мы только учимся», но любовь помогает нам совершать настоящие чудеса.

«НУЖНО ПОНИЖАТЬ ГРАДУС НЕНАВИСТИ К ВЛАСТЬ ИМУЩИМ»

…Я не считаю людей, находящихся при власти, грешнее людей, не находящихся при власти. Я склонен думать, что мы грешны одинаково, но по-разному реализуем свои греховные задатки, в силу положения и доступа к ресурсам. Я не думаю, что мы с вами станем лучше, отъевши за два года бока в Верховной Раде. Мы рискуем стать такими же до неразличимости, а может быть и хуже. Поэтому власть – это последнее искушение человека. Страшнее воды и огня существуют медные трубы… «К нам приехал, к нам приехал…».

Вот попасть во власть и не испортиться – это искушение грандиознейшее. Но большинство – обычные люди. Градус ненависти к власть имущим нужно понижать, исходя из того, что они такие же люди, как и мы.

В любом случае, нужно молиться о властях и воинстве. Церковь учит нас этому. Мы понимаем, что самая плохая власть - лучше самого хорошего хаоса. Вот когда вдруг остановятся поезда и люди будут съедать друг друга на улице, убивать подручными средствами из-за политических мотивов, когда реализуется сон раскольников, фантасмагория... Когда атомы греха войдут в каждого человека и сойдут с ума все… Когда крестьянин перестанет пахать, а доктор не будет лечить, когда скорая не приедет на вызов, и когда подачу газа и тепла прекратят… Когда люди взбеснуются по-настоящему, и когда никакой милиционер не прибежит на крик… Тогда мир погрузится в хаос. Тогда люди поймут, что самая плохая власть все-таки лучше хаоса.

Не нужно кликать лихо, пока оно тихо. Не нужно звать людей на баррикады и к топорам. Не надо раздувать этот пожар ненависти в человеческих душах к власть имущим. Ведь пожар ненависти – он состоит из справедливой обиды, а во многом состоит из зависти и животной злости. Я бы был осторожен в этом вопросе, и не считал бы власть главными виноватыми в нашей беде.

Вот, например, ты приходишь к врачу, который принимает до двух, а приходишь в 14.02, а ребенок с опухшим горлом глотать не может. А она перед тобой закрывает двери и говорит: «Простите, почитайте объявление. До свидания». То я вот не знаю, кто грешнее, депутат или детский доктор. Когда люди совершают здесь, в быту, не поднимая носа со своего рабочего места, мелкие жульничества – вы думаете, они не будут совершать больших жульничеств, когда попадут в более высокие сферы?! Будут! Просто один ворует черешни на базаре, а второй – вагоны угля. А воровство – оно воровством остается.

Мы больны все, и власть не больше чем народ. Поэтому пророк Иеремия говорл: когда захочешь обличать – помолчи лучше. Никто не обличай другого. Потому что, когда придет наказание, наказаны будут все одинаково. И бедный с богатым вместе. Нужно жить и исправлять свою жизнь, чтобы не быть всем вместе наказанными. Потому что мы действительно достигли неких граней, за которыми может быть коллапс: социальный, политический, гражданский, демографический, экологический… Любой коллапс. Мы заслужили все. Но виноваты в это все вместе, а не только власть. Я в этом уверен.

«ВЫ ЗНАЕТЕ, ВЕДЬ БОГАЧИ ТОЖЕ НЕ ДЕРЕВЯННЫЕ, ИХ МАМА ГРУДЬЮ КОРМИЛА»

…Мы живем в стране, в которой не осталось авторитетов. Если раньше, мы знали… Кто такой доктор? Это человек, помогающий людям. Офицер – человек, защищающий людей. Космонавт – герой, совершающий освоение космоса. Шахтер – человек, обогревающий наше жилище.

Теперь мы скажем, что сегодня думаем. Шахтер – несчастный человек, получающий копейки, который бы уехал из Донбасса, если бы мог, но некуда. Кто такой учитель? Это лох, который недоучился на бизнесмена. Кто такой милиционер? Это такой же преступник, который ворует при помощи прикрытия законов. А кто такой космонавт? Это дурак, который рискует жизнью, ради ложного романтизма.

У нас нет идеалов. У нас кино – только про ментов и бандитов. У нас нет ни одного идеального среза общества. Кто такие попы? Да, бизнесмены, только в рясах. А что правит миром? Да деньги, конечно же!

Но при таком мировоззрении – это предсмертные конвульсии умирающего народа, на самом деле. И как отец скажет сыну: «Не смей хамить мне, я отец твой!» Если тут же, за обедом, скажет: «Ну и власть нам Бог дал, на вилы бы их поднять!». Это горячий снег, противоречие логическое в поведении отца.

Если ты не имеешь уважения ни к кому: ни к власти, ни к духовенству, на чем ты будешь основывать моральное воспитание, если вертикальной координаты нет?! Необходимо восстановить эту вертикаль, напомнить человеку, что хорошо, что плохо.

Вы знаете, ведь богачи тоже не деревянные, их мама грудью кормила, они тоже о чем-то плачут. У них тоже совесть есть. И когда у них болеют дети, тоже нервно курят. А когда к ним приходят только за подачками, и относятся к ним, как к донорам, они тоже имеют обиду на нас. Богачи и власть имущие – тоже объект нашей миссии. Если мы можем выругать нищего, чтобы не пропивал гроши, то можем и богатому именем Христовым сказать что-то важное.

Над всеми служится один чин отпевания. Поэтому, отсутствие нравственных ориентиров в обществе – это предсмертные конвульсии бедного общества. Мы в нем живем.

Записала Анна Горпинченко, УНИАН

