Запорожская епархия УПЦ провела соревнования по стрельбе

Запорожская епархия УПЦ Московского патриархата провела в мужском монастыре соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди воспитанников воскресных школ, чтобы отлучить детей от улицы и вредных привычек.

Как сообщили в пресс-службе епархии, «по благословению Высокопреосвященнейшего ЛУКИ, архиепископа Запорожского и Мелитопольского, в мужском монастыре преподобного Саввы Освященного в новом спортзале проведены соревнования по стрельбе из пневматического оружия, в которых приняли участие воспитанники всех воскресных школ Мелитополя». По данным пресс-службы, цель этого мероприятия - отлучить детей от улицы и вредных привычек.

«Подобные мероприятия приучают детей и подростков к спорту, здоровому образу жизни, отлучают от улицы, плохих привычек и праздного времяпрепровождения. Командные соревнования развивают чувство товарищества, взаимопонимания и взаимоподдержки ", - пояснили в пресс-службе епархии, отметив, что« юным православным спортсменам соревнования в тире пришлись по душе».

