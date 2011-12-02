В РПЦ создали Стандарт присутствия епархий в Интернете

Управление делами Московской Патриархии и Синодальный информационный отдел разработали «Стандарт присутствия епархий Русской Православной Церкви в Интернете». Документ разослан в епархии Русской Православной Церкви для реализации.

Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий сделало возможным появление в русскоязычном Интернете большого числа разнообразных епархиальных и приходских ресурсов, на страницах которых размещаются материалы о церковной жизни. В «Стандарт» вошли рекомендации по организации официального сайта епархии: прописан вариант технического задания, предложена подробная рубрикация, рассматриваются технологические аспекты работы сайта, приводятся примеры систем управления сайтом, оговариваются формы интеграции с социальными сетями и блогосферой. Особое внимание уделяется информационному наполнению официальных интернет-ресурсов епархий.

«У Самоуправляемых Церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов, митрополий могут быть свои интернет-ресурсы, на которых публикуется информация обо всех епархиях, подразделениях и учреждениях данного канонического образования. При этом данный портал должен быть самостоятельной платформой, со своей редакцией и оригинальным наполнением. На нем могут быть установлены ссылки на епархиальные сайты. Однако официальные сайты епархий должны быть самостоятельными, их не следует создавать как субсайт единого портала Самоуправляемой Церкви, Экзархата, Митрополичьего округа или митрополии», — отмечается в документе.

По «Стандарту», официальный сайт епархии должен быть главным веб-узлом, на котором размещаются материалы о церковной жизни данной епархии. Вот почему следует избегать практики создания нескольких официальных сайтов епархии или перепоручения функций официального портала интернет-странице кафедрального собора или другого канонического подразделения епархии. Такое перераспределение не только усложняет поиск нужной информации, вносит хаотичность в информационную деятельность епархии, но, прежде всего, способствует идеологическому разделению информационной стратегии епархии.

«Сегодня существование в Интернете простого сайта-визитки не соответствует высокому уровню епархиального управления — с его разветвленной системой подразделений, направлений деятельности, многочисленности благочиний и приходов, — сказано в документе. — Освещение жизни епархии должно происходить на достойном уровне, который достигается, в том числе существованием многофункционального портала. При этом важно при создании таких порталов не злоупотреблять популярной технологией Web 2.0, которая позволяет заниматься наполнением ресурса в свободном режиме. Неправильно уподоблять официальные сайты епархии социальным сетям, и, в частности, блогам, что делает официальный ресурс похожим на онлайн-дневник без определенного авторства».

Оптимальным вариантом организации портала епархии мог бы стать принцип «корпоративного сайта». Официальный интернет-ресурс должен содержать полную информацию о епархии, ее проектах, событиях, отличаясь от простого сайта-визитки исчерпывающими сведениями, снабженными видео- и фотоматериалами, а также различными навигационными технологиями, в том числе поисковыми сервисами, архивами.

В связи с тем, что формирование информационной работы в Интернете в соответствии со «Стандартом» потребует значительного времени, Синодальным информационным отделом предполагается опросить епархии о ходе реализации документа через полгода — в мае 2012 года.

Патриархия.ru