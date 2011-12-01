Митрополит Нифон (Румынская Православная Церковь): Миссия начинается на приходе

"Фома"

Глава румынской делегации, прибывшей на торжества по случаю юбилея Святейшего Патриарха Кирилла, рассказал о том, почему в Румынии уже давно преподают религию в школах, и о том, почему Церковь недемократична.

О молодежи: верующей и неверующей

В каком-то смысле Румынии очень повезло. После падения социалистического режима люди были настолько полны энтузиазма, что парламенту очень легко удалось принять закон об обязательном изучении христианской религии во всех государственных школах. Удивительно, но это так. На сегодняшний день в нашей стране около 10 000 студентов, изучающих религию как основной предмет. В вузах существует 12 факультетах теологии. То есть, молодые люди и девушки по-настоящему хотят быть преподавателям в этой области. Только недавно в обществе стали звучать мнения о том, что, дескать, не нужно изучать христианство, нужно учить сравнительную историю религий, светскую этику и т.д. Но в Румынии 88% населения считают себя православными. Мы можем назвать Румынию православной страной. При этом я считаю, что мы не должны ограничиваться только религиозным образованием — особенно в работе с молодежью. Церковь должна «сопровождать» молодых людей не только в школах и вузах, но и дальше по жизни. Ведь недостаточно просто научить, рассказать о вере. Главная задача — привести молодого человека к участию в Литургии. Это — идеал. Конечно, путь к этом идеалу лежит в том числе и через образование. Кроме того, 10 000 студентов на 12 факультетах теологии общаются со студентами других факультетов — так миссия осуществляется на университетском уровне. В Румынии даже существует христианская студенческая организация. И все же верующая молодежь — не единственная молодежь в стране. Поэтому мы постоянно ищем новые формы миссии. Ведь молодому человек невозможно диктовать из некоего «центра», как жить и что делать. Тут нужны талантливые творческие священники. Миссия должна начинаться именно на приходе.

О Всеправославном Соборе

В нашей Церкви Всеправославных Соборов не было с VIII века. И поэтому во всем православном мире, конечно же, ждут, что должно произойти что-то важное. Крайне существенно то, какие темы мы выберем для обсуждения на Соборе. Ведь подготовка к нему идет уже примерно сорок лет, и вызовы, актуальные именно сегодня, могут скорректировать повестку дня: не целиком, конечно, но в чем-то. Мы не можем обойти темы предоставления автокефалий некоторым Церквям, а также вопрос диптиха. Хотя продолжать нести миссию в мире можно и без решения этих вопросов, с ними можно поработать и после Вселенского Собора. По-настоящему же важно то, что формировать повестку дня можно только на основе согласия всех Православных Церквей — участников будущего Собора. И это подводит нас ко второму основному вопросу, который мы обсуждали — методология принятия решений. Некоторые представители Православных Церквей предлагают отказаться от принципа консенсуса, то есть всеобщего согласия, и начать применять голосование простым большинством. Румынская Православная Церковь выступает категорически против этого. Принцип голосования, как демократическая процедура, хорошо работает в политических процессах. Мы же, обсуждая Собор, касаемся вечных ценностей — это все меняет. Нам важен консенсус как символ добрых отношений между всеми Православными Церквями. И в этом смысле мы должны показать пример остальному светскому миру: мы — братья, мы связаны на глубинном уровне. И поэтому в вопросах духовности, веры, Литургии мы не можем идти на компромисс и принимать решения большинством голосов. При этом Румынская Церковь настаивает на применении принципа консенсуса не только в ходе будущего Собора, но и в ходе переговоров на стадии приготовления.

Еще один важный момент — вопрос представительства Церквей на Соборе. Окончательно мнения по этому вопросу у нас еще нет. В Румынской Церкви считают, что принять участие в Соборе должны все православные епископы. Такова традиция. Но если не все епископы вообще, то как минимум все епархиальные архиереи. Нам кажется уместным использовать принцип пропорциональности: мы должны учитывать размер Церкви и количество ее паствы. Если на Собор просто случайным образом соберутся разные епископы разных Церквей, это не будет отражать реальную церковную жизнь.