Сегодня Церковь молится за жертв СПИДа

1 декабря, мировое сообщество вспоминает жертв ВИЧ/СПИДа. Украинская Православная Церковь молится за здоровье наших ВИЧ-инфицированных соотечественников и чтит память тех, чью жизнь забрала «чума ХХ века».

«Говоря о СПИДе, мы не имеем в виду болезни отдельной социальной группы. Эпидемия уже давно стала проблемой, именно проблемой общества, преодолеть которую можно только совместными усилиями», - отметил заместитель председателя Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырского окормления медицинских учреждений протоиерей Геннадий БАТЕНКО.

Статистика действительно неутешительная. Сегодня Украина занимает одно из первых мест в Европе по темпам распространения ВИЧ/СПИДа. Со времени выявления первого случая ВИЧ-инфекции в 1987 году и до 2007 года включительно в Украине официально зарегистрировано более 122 тыс. случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Украины, в том числе почти 22,5 тыс. случаев заболевания СПИДом и 12,5 тыс. случаев смерти от заболеваний, обусловленных СПИДом. По оценкам ЮНЭЙДС и ВОЗ, сегодня с ВИЧ-инфекцией в Украине живут более 370 тысяч иудей, что составляет 1,46% взрослого населения. Масштабы эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине продолжают расти.

По словам отца Геннадия (по образованию он врач), проблема ВИЧ / СПИДа является многокомпонентной структурой, основу которой составляют экономические, социальные и личностные факторы.

«Это болезнь, которой страдает наше общество в целом, и истоки ее, корень этой проблемы, заключается в нарушении морально-духовных принципов. Отказ от благочестивого образа жизни, вседозволенность и разврат сначала зарождаются в сердце человека. Это духовный недуг. Со временем он реализуется, как говорится, во "внешних" проявлениях - вполне конкретной болезни. И мы не можем без скорби и сожаления смотреть на страдания людей, живущих со СПИДом.

Церковь, как любящая мать, никогда не оставляет своих чад, особенно тех, которые страдают из-за болезни. В соборной молитве мы просим у Господа здоровья духовного и телесного всем нашим соотечественникам, укрепления их в Православной вере», - сказал отец Геннадий.

«Православие в Украине»

