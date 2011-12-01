Патриарх Кирилл стал Человеком года

Патриарха Кирилла наградили титулом и премией «Человек года» в номинации «Религия» за укрепление духовных основ в России. Торжественная церемония вручения премии «Человек года - 2011» Русского биографического института состоится 14 декабря 2011 года в Храме Христа Спасителя, сообщает «Православие и мир».

Премию в области блогосферы получат несколько известных блоггеров, среди которых – диакон Андрей Кураев.