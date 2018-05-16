В Голосеево кричат: «Матушка Алипия, помоги!». И она помогает

«ПРИХОДЯТ КО МНЕ РАЗНЫЕ, СМОТРИ, КАК Я ПРИНИМАЮ ИХ»

Есть в Киеве место, куда со своей болью и просьбами о помощи стекаются тысячи людей со всех концов бывшего Союза.

Дорогу к Голосеевской пустыни знают и стар и млад - скупают цветы у метро и несут Мамочке – так с любовью называют матушку Алипию.

Двор мужского монастыря никогда не бывает пуст.

Но тридцатого числа каждого месяца (в феврале - 28 числа), а также в дни особого поминовения Матушки (30 октября, 16 марта, 18 мая, 30 августа) здесь особенно многолюдно.

В небольшой усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», в Голосеевой пустыни, покоятся мощи блаженной старицы.

В этом живописном и тихом месте в разное время подвизалось много святых, среди которых блаженные Феофил и Паисий Киевские. И именно здесь, в Голосеево, с 1979 года - по 1988, в подвиге юродства раскрылось служение матушки Алипии.

Те, кто ее видел при жизни, думали, что у нее горб. На самом деле она носила на плечах икону своей небесной покровительницы - мученицы Агафии…

Юродство - величайший подвиг: "Сущность этого подвига - в добровольном принятии на себя унижений и оскорблений для достижения высшей степени смирения, кротости и благости сердечной и тем самым для развития любви, даже по отношению к врагам и преследователям…», - говорится в книге о матушке "Стяжавшая любовь".

Из наставлений матушки Алипии: "Пятницу нужно проводить в молитве и посте и помнить страдания Иисуса Христа и не празднословить".

Матушка Алипия принадлежит к подвижникам благочестия, когда глубина подвига верных заключалась в их сердце. Она скромно несла свой крест, но то, что нужно знать о ее многотрудной жизни, о ее подвигах, открыла миру. Подвиг молитвы – с детства читала Псалтирь, до глубокой старости знала почти все псалмы наизусть; подвиг странничества – пешком прошла многие святые места; подвиг исповедничества – 10 лет тюремного заключения за православную веру; подвиг столпничества – жила в дупле дерева; и, как венец – подвиг юродства во Христе. Дух Божий открыл у матушки дар прозрения, дар откровения о будущем, дар исцеления. О всей полноте подвигов блаженной уже не узнает никто.

"Молчи, говори - прошу прощения, и не умрешь"

Монахиня Алипия (Авдеева) отошла ко Господу 30 октября 1988 года.

С тех пор бесчисленное количество людей подтверждают необъяснимые факты продолжающегося служения монахини.

Еще при жизни, юродивая старица отказалась от всего мирского, пройдя жесточайший путь лишений, завещала приходить к ней за помощью и рассказывать все «как живой»: «Приходи и кричи! я услышу! Поставь три свечи, и как живой все расскажи!".

Удивительные и необъяснимые факты исцелений по молитвам к матушке Алипии были как при жизни подвижницы, так и после ее смерти.

Вирусные инфекции, кровотечения, опухоли и даже переломы и ожоги, и сегодня проходят загадочным для медицины способом по молитвам к этой Божией угоднице.

ЛЕКАРСТВА МАТУШКИ - КАША ДА БОРЩ

"Не продавайте хаты и коровы. Неизвестно, что с людьми будет"

Информация о том, что где-то в Киеве обитает не совсем обыкновенная женщина, разнеслась по Союзу в середине 70-х.

Во время тотальной борьбы с религией весть о матушке облетела страну на уровне слухов. Но и этого было достаточно, чтобы в Киев устремлялись тысячи людей в год, которые отчаялись искать ответы на свои вопросы…

"Никого не осуждай и спасешься!"

В народе ее называли просто - матушкой Алипией. Официальная медицина разводила руками. Медики искали встречи с матушкой, чтобы излечить свои хвори. Не меньше удивляло и ее бескорыстие: она никогда не брала платы ни с богатых, ни с бедных. Единственное, к чему призывала – это к вере и молитве. Блаженная старица не считала себя причастной к тем необъяснимым явлениям, которые происходили по ее молитвам, говоря лишь о Боге.

"Священника не суди!"

К тому времени матушка прославилась как одаренная целительством. Ее приемный день начинался на рассвете, и заканчивался глубоко ночью. Большинство больных были люди, которым врачи помочь уже не могли.

"Молчи, говори - прошу прощения, и не умрешь"

По собранным на сегодняшний день документам, официальная медицина признала множество фактов необъяснимого с точки зрения науки исцеления, после обращения к матушке Алипии: остеосаркомы, раковых опухолей, зоба, брадикардии, субдуральной гематомы, полипов, фибромиомы матки, катаракты, остеохондроза, гидраденита, гнойного гайморита, немоты, газовой гангрены, гастрита, абсцесса.

"Кто животных кормит, тот голодной смертью не умрет"

По словам очевидцев, матушка не устраивала каких-либо показательных обрядов. Всем, чем она располагала – это каша и борщ, которыми потчевала гостей. И мазь, которую делала из трав – хотя, это скорее было символом, чем лекарственным препаратом. Действие угощений и снадобья очевидцы объясняли именно силой молитвы подвижницы.

«Иногда к царю добраться тяжело сразу. Мы ищем друга царя. Нашли друга, и через друга просим: «Ты попроси за меня царя. Он послушает тебя, и решит мое дело». В книге Иова в конце Господь говорит, что только Иова я приму. «Пусть он помолится за вас, и грехи ваши простятся». Так вот эти юродивые – как раз и есть эти люди, которых Бог слушает больше в силу того, что они полностью себя Богу отдали», - объясняет феномен силы молитв старицы протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.

Раиса РЕЛКО, духовная дочь матушки Алипии

МАМОЧКА ИДЕТ С ЛОПАТОЙ, И ГОВОРИТ: «КАК ТЫ В НЕЕ ПОПАЛ?»

"Она нас всех кормила. Но кормила удивительно. Она едой лечила людей. В том числе меня грешную. Я и не знала, что во мне бес сидит… Я начала сильно рвать. Но рвота была необыкновенная. Была какая-то слизь… Когда это все уже закончилось, мамочка идет с лопатой, и говорит: «Как ты в нее попал?». Но я же никого не вижу, кроме матушки. А видимо он ей отвечает: «Меня с едой …». Она мне говорит: «Ты видишь Раиса, вон он пошел к оврагу…». Я говорю, мамочка, ничего не вижу… И, вот таким образом я поняла, что мамочка освободила меня от такой болезни страшной".

Народный артист России Сергей МАКОВЕЦКИЙ

«МАТУШКА, ПОМОГИ!». И ОНА ПОМОГАЕТ

"Я еще раз убедился, что ничего случайного не бывает. У меня было такое настроение, внутренняя тревога, дома какие-то проблемы, на работе проблемы. Приехала моя подруга, помощник режиссера Наташа Меньшикова. И вот в эту секунду, когда я ей рассказал о своих переживаниях, она говорит: «Знаешь, мне рассказали мои московские друзья, что есть матушка Алипия, к которой обращаются за помощью очень многие люди». А ей об этом рассказал отец Алексей – мол, очень многие приходят, и кричат: «Матушка, помоги!». И она помогает. Я вам должен сказать, что даже ни на секунду не сомневаюсь. Я просто верю, что это происходит. Вся наша жизнь, все наши проблемы, то, как мы себя чувствуем – все по тому, как мы живем".

Отец Михаил, священник

«ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ? ЗАВТРА ВЫПИСЫВАЮ, МОЖЕТЕ ЕХАТЬ ДОМОЙ»

"Мне поставили страшный диагноз: рак. Когда дело шло к операции, посоветовали поехать в Киев, на могилку монахини Алипии…

Просил я не как к святой обращался, потому, что к святой обращаться, я знаю, по нашим канонам, если не причислена к лику святых, я не имею права. Я обратился к ней с такими словами: «Если ты угодница Божия, то я тебя прошу святых молитв у престола Божия, помолись обо мне. Чтобы Господь избавил меня от этой тяжкой и страшной болезни. Чтобы избавил меня от тех мук, которые меня ожидают». Помолился, отслужил заупокойную литию. И когда взяли биопсию, профессор не поверил, «Что Вы делали? Завтра вас выписываю, можете ехать домой".

ПОЧЕМУ ВРАЧИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕССИЛЬНЫ?

Логика христианства в том, что именно духовная, нравственная основа является фундаментом, на котором зиждется здоровье.

Сегодняшняя медицина умеет творить чудеса. Основанная на прогрессивных научных разработках, методах диагностики, и лечения, она способна справиться, казалось бы, с любой болезнью. Достигла космического прогресса и фармацевтика.

Но почему-то до сих пор существуют болезни, не поддающиеся лечению? Медицина как материальная наука, не привыкла искать истинную причину болезней в духовном. Под причиной заболевания врачи подразумевают физический источник боли - следствие внешнего воздействия на организм.

Когда доктора разводят руками, человек судорожно ищет спасение, обращаясь к Богу, познает духовный опыт предков, которым Господь во все времена - без наркоза и скальпеля, по вере, даровал исцеление.

Именно этот путь дает истинное понимание: источник бед следует искать в себе, а причину наказания - в духовной плоскости, как плату за совершенный грех.

Господь дал человеку заповеди, следуя которым он должен жить в гармонии с Богом, учит православная вера. В случае нарушения Божественных законов, неминуемое наказание несет физическая оболочка.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

ЖЕЛАНИЕ ИСЦЕЛИТЬСЯ, НЕ МЕНЯЯ ЖИЗНИ, ДАСТ ВСТРЕЧУ С ЛОЖНЫМ ЦЕЛИТЕЛЕМ

"Господь пользуется бичом болезни как всегда по любви для нашего вразумления. Иногда болезнь является той самой поворотной точкой человека, когда вставши с одра, с постели, вышедши из палаты, больницы, человек начинает жить по-другому…

Если мы хотим исцелиться просто, чтобы исцелиться, и вернуться к грешному образу жизни, то это одно. Если мы хотим исцелиться и исправиться – это другое.

Когда есть желание исправиться и исцелиться, тогда зачастую вмешивается Господь в наши недуги и болезни, и исцеляет даже там, где казалось бы, врачи человека оставляют.

Так что болезнь является навсегда могучим средством нравственного воздействия на человека. И когда человек понимает, что таблетками не исцелиться, никуда не денешься, и операция не гарантирует ничего, он зачастую обращается к Богу. Это могучее воспитательное действие скорбей вообще. А скорбящая душа тоже поднимает глаза свои к небу. Так что, слава Богу за все. И за болезни в том числе. Особенно за исцеления ради того, чтобы человек исцелившись, стал жить по-другому. Вот в чем смысл исцеления.

На рынке сегодняшних услуг много есть желающих снять порчу, почистить чакры… Но дьявол есть. Он не умер. Он дает свои знания кому-то, поскольку он как ангел мудр, и опыт его велик. Он знает больше человека. Этот нравственный критерий, я бы хотел, чтобы мы его хорошо поняли. Что там, где есть желание просто исцелиться, не меняя жизни, вот в этой точке может быть встреча человека с ложным целителем".

«ВОДИЧКУ МОЮ ПЕЙТЕ И ИСЦЕЛЯЙТЕСЬ»…

Родина Агафии Авдеевой (мирское имя матушки Алипии) - Пенза. По некоторым данным великая подвижница родилась 3/16 марта 1905 года в благочестивой семье Тихона и Вассы Авдеевых. 1917 год безжалостно перевернул ее жизнь: карательный отряд красноармейцев убил родителей Агафии.

Еще при земной жизни приходящих к ней, матушка просила молиться об упокоении своих родителей Тихона и Вассы, а также бабушек и дедушек: Павла, Евфимии, Сергия и Домны: "Помолитесь об упокоении моих родителей, а я у престола Господня помолюсь о вас".

Труды и молитвы этой подвижницы были отмечены духовенством Киево-Печерской Лавры еще в советские годы, при ее жизни.

«Будет такое время, когда будет очень много пустых квартир, да в них не будет кому жить"

О себе матушка говорила в мужском роде. Возможно, по благодати матушка достигла такого духовного состояния, когда различие между мужским и женским полом исчезает. Об этом святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил, что если немощная женщина подвизается из любви ко Христу, то и она «блажен муж».

Большие испытания выпали на ее долю в тридцатые годы: почти десять лет Агапия провела в одесской тюрьме. Сначала ее бросили в камеру к разбойникам. Но Господь сохранил ее от поругания. На Пасху она отказалась выйти на работу, за что ее зверски избили, сильно повредив позвоночник.

В пост тюремщики силой запихивали ей в рот мясо. Измученной голодом сунули шоколадку. «Но я зажал ее в руке и семь дней не ел и не пил», - вспоминала матушка.

В камере с ней находились священники. Каждую ночь кого-то из них уводили на расстрел. Последний батюшка, арестованный со своим сыном, ей предсказал: «Нас сегодня заберут, а ты выйдешь отсюда». Когда их увели, произошло чудо: по словам матушки, к ней пришел Апостол Петр и чудным образом спас от неминуемой смерти.

Тюремные врата беззвучно открылись и так же беззвучно закрылись. «Беги над морем», - сказал Апостол, указал рукой в сторону моря и стал невидим.

Во время войны матушка Алипия попала на принудительные работы в Германию, но каким-то чудом перешла линию фронта и прибыла в Киево-Печерскую Лавру. В украинской столице прожила более сорока лет.

Для многих верующих так и осталось загадкой, как матушке удавалось сохранять свою внешнюю чистоту и привлекательность, не имея крыши над головой... После закрытия Лавры в 1961 году она поселилась в Голосеевской пустыни. А через двенадцать лет после смерти матушки возле ее бывшего голосеевского домика забил источник, к которому она завещала ходить еще при жизни.

*** В Украинской Православной Церкви решения по канонизации принимает Священный Синод, прошло еще слишком мало времени, поэтому вопрос это не скорый. Но сегодня с полной уверенностью можно сказать: «Дивны дела Господа, проявляющиеся на нас»…

"С людьми тяжело, а как без людей тяжело! Тяжело, тяжело, тяжело! Приходят ко мне разные, но ты смотри, как я принимаю их. Так и ты в жизни поступай".

Подготовила Анна Хрусталева, УНИАН

При подготовке публикации использованы материалы фильма «Матушка Алипия: путь мудрости» (телеканал «Интер» и монастырь Свято-Покровская Голосеевская пустынь).