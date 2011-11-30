Без веры и совести общество деградирует

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что безнравственность людей приводит к деградации общественных отношений даже в том случае, если это талантливые люди.

«Для многих, даже неверующих, людей очевидно: кризис нравственности, кризис личности привел к деградации общественные отношения», – сказал патриарх Кирилл в ходе своего вступления на заседании Президиума Межрелигиозного совета СНГ в Ереване.

«Потеря веры и испорченность совести приводят к тяжелым последствиям. Человек, имеющий сильную волю, но ставший безумцем или фанатиком, несет огромное зло и себе, и окружающим. И мы знаем множество примеров террора и других преступлений, совершаемых такими "сильными" личностями, а также организованными группами», – добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что одной из самых больших опасностей в жизни современного человека является потеря понятия о границах, однако вера, соединенная с совестью, дает человеку способность распознавать добро и зло и понимать, где проходит граница, которую запрещено переступать.

«Мы подошли к тому пределу, когда необходимо твердо и со своей решимостью заявить: только нравственная оценка и нравственная самооценка, сопровождающие все значимые поступки политиков, педагогов, журналистов, врачей, ученых сможет исправить ситуацию. Каждый человек должен обратить внимание на свое духовное состояние. Все общество должно задуматься о своем нравственном облике», – сказал патриарх.

«Пробудить совесть в человеке; твердо сказать, где добро, а где зло; направить людей к свободе от греха и к следованию неизменным нравственным идеалам, — вот задача для настоящих религиозных лидеров и для тех, кто предан своей вере и кто эту веру несет в мир» – заключил патриарх Кирилл.