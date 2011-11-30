Патриарх Кирилл: Воспитанием мигрантов должны заняться религиозные общины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что представители различных религий должны помочь мигрантам сохранить свои веру и традиции, и при этом адаптироваться к новым условиям жизни.

««Есть основания полагать, что XXI век не будет легким и безоблачным. Все потуги социальной инженерии оказываются тщетными перед лицом вызовов современности. Единственное, что готов предложить мир без Бога современному человеку, — это ампутация души в обмен на обещание мира и безопасности. Но это обещание — обман», – сказал патриарх Кирилл в ходе своего вступления на заседании Президиума Межрелигиозного совета СНГ в Ереване.

«В наших силах принять иное решение, которое позволит сохранить индивидуальность каждого человека, культурные особенности каждого народа и в то же время победить конфликты и прийти к согласию. Это превращение XXI века в век нравственного обновления», – добавил он.

По мнению Предстоятеля Русской Православной Церкви, в связи с глобализацией мира возникает ряд проблем, среди которых – проблема миграции, которую необходимо решать, в том числе, и при участии традиционных религий.

«Религиозные общины должны проявить особую инициативу, в том числе, и по воспитанию мигрантов, чтобы помочь им адаптироваться в культурной среде, чтобы развивалось сознание, направленное на сотрудничество, на взаимодействие, а не на самоизоляцию, потому что всякая изоляция в условиях большинства может рано или поздно заканчиваться конфронтацией», – сказал патриарх.

В связи с этим патриарх Кирилл назвал важной задачей для представителей всех религий такую работу с мигрантами, которая помогла бы переехавшим людям, с одной стороны, сохранить свою веру, свои обычаи, свои традиции, а с другой стороны — адаптироваться к местным условиям жизни.

И вот на этом пути представители традиционных религий, ответственные представители, за спиной которых огромные общины, должны объединить свои усилия. Потому что если не мы, то кто тогда? Это особый вызов, который современный этап развития человеческой цивилизации бросает религиозным лидерам, да и всем верующим людям» – заключил патриарх Кирилл.

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