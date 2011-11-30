Донецкая епархия УПЦ призвала чернобыльцев покаяться

Донецкая епархия Украинской православной церкви осуждает действия чернобыльцев за ношение пустого гроба по улицам города и призывает митингующих покаяться. Об этом заявил представитель епархии, протоиерей Георгий ГУЛЯЕВ.

Церковь считает этот поступок «издевательством над христианскими символами». «Если бы речь шла о ранее заявленной театральной постановке, мы бы так не реагировали», - сказал ГУЛЯЕВ.

Он также отметил, что церковь не поддерживает и актов самосожжения, которыми угрожали чернобыльцы в случае сноса их палаточного городка. Он раскритиковал слова представителей УПЦ (КП) о том, что в истории были случаи, когда самосожжения не осуждалось церковью.

«Заявления о том, что самосожжение - это допустимый акт, это не так. В истории церкви были общины, которые отделили себя. Они сектантского толка, и пытаются под любые действия находить оправдания. Они называют это «мученичеством», «жертвенным актом», но, ни Богу, ни людям такая жертва не нужна. Здесь речь идет о других вещах», - добавил представитель епархии.

Радио Свобода