Россия спасет православную веру на земле

Настоятель Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем, который сопровождал принесенный из обители в российские города пояс Богородицы, верит в особую духовную миссию России.

"Россия не развалится. Наоборот, укрепится и сыграет главную роль в деле спасения всего православия на земле", - сказал священнослужитель.

Как уже сообщалось, в течение недели после пребывания пояса Божьей Матери в России в одном из храмов Москвы будут раздавать пояски, освященные на ковчеге со святыней. Архимандрит Ефрем посоветовал носить их как обычный пояс.

"Стирать его можно. Но первую воду не выливайте в канализацию, а полейте, например, дерево, потому что поясок все-таки освящен", - сказал он.

Касаясь ожидания некоторыми православными скорого конца света, священник рекомендовал заниматься "Христом, а не антихристом".

"Вы знайте, что это нездоровое духовное состояние, когда много говорится об антихристе, о кончине века и так далее. Некоторые очень много занимаются этой темой", - добавил он.