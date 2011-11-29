Толерантность – пройденный путь в развитии межрелигиозных отношений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что толерантность является пройденным этапом межнациональных и межрелигиозных отношений. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Слово толерантность описывает определенный этап, я хотел бы подчеркнуть, промежуточный этап в развитии межрелигиозных отношений. Толерантность – это пройденный путь, это реальность, которая осталась за нашей спиной», – заявил патриарх Кирилл в своей реплике на выступление президента Армении в ходе заседания Президиума Межрелигиозного совета СНГ в Ереване.

«Толерантность предполагает соблюдение государственных законов, их ненарушение со стороны этнических и религиозных общин в условиях межрелигиозного и многонационального общества», – сказал патриарх.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что на русский язык слово «толерантность» переводится как «терпимость», заметив при этом, что терпеть можно и сжав зубы.

«Толерантность не несет в себе положительного заряда. Она может предполагать безразличие по отношению друг к другу, отсутствие сотрудничества, отсутствие взаимодействия», – добавил он.

«Опыт взаимодействия традиционных религий включает в себя такое понятие, как диалог и сотрудничество – это куда больше, чем толерантность» – заключил патриарх Кирилл.

