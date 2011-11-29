Ковчег с Поясом Богородицы вернулся Ватопедский монастырь

28 ноября завершилось пребывание в России великой христианской святыни — ковчега с Поясом Пресвятой Богородицы.

Делегация Фонда Андрея Первозванного в понедельник доставила ковчег с Поясом Пресвятой Богородицы из Москвы в Ватопедский монастырь на Афоне.

Как передал корреспондент «Интерфакс-Религия», самолет со святыней приземлился в аэропорту города Салоники, затем ее перевезли на автобусе в порт Иерисос, а оттуда на катере — в обитель.

На пристани монастыря ковчег встречали около 100 монахов под бой колоколов. Затем его крестным ходом перенесли в обитель.

Святыня находилась в России с 20 октября по 28 ноября. За это время ей поклонилось почти 3 миллиона человек, из которых в Москве — около миллиона.

Ковчег с Поясом Персвятой Богородицы, который обычно не покидает пределы Греции и лишь раз в год приносится в тот или иной греческий город в ответ на настоятельные просьбы верующих, впервые был принесен в Россию.



Первым городом, в котором побывала святыня, стал Санкт-Петербург. Затем Пояс был доставлен в Екатеринбург, Норильск, Владивосток, Уссурийск, Красноярск, Тюмень, Нижний Новгород, Дивеево, Саранск, Самару, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Калининград, Москву. Первоначально святыня должна была вернуться на Афон 23 ноября, но срок ее пребывания в России был продлен в связи с беспрецедентным количеством верующих, желающих поклониться Честному Поясу Пресвятой Богородицы.

Патриархия.ru