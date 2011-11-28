Общество может объединиться только вокруг добрых дел

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что большинство общественных пороков вызваны одиночеством людей, а само общество можно объединить только вокруг добрых дел и сотрудничества. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Многие муки и страдания современного человека — от одиночества; современных обществ — от разделения. Как много порождено нашей культурой или, лучше сказать, псевдокультурой, стереотипов мышления, поведения, создающих многие барьеры в жизни человеческого общества — политических, экономических, национальных, религиозных, культурных!», – сказал патриарх Кирилл в своей проповеди после литургии в Зачатьевском монастыре Москвы.

«Единственным способом преодолеть эти разделения является способность человека опознать в другом своего ближнего. Ближний — это тот, с кем мы готовы жить вместе, с кем мы готовы трудиться вместе. Ближний — это максимальное выражение человеческой солидарности», – добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что общество, которое исторгает добро из своей жизни, не имеет никаких шансов быть единым и будет разделяться грехом и различными учениями, неспособными объединить людей.

«Никакие учения человеческие неспособны воспитать в нас подлинную солидарность и готовность жить и трудиться вместе, как только следование Божиему закону. Нет другой силы, которая способна объединить и сохранить наши семьи, отношения между супругами, между родителями и детьми. Нет другой силы, которая способна сплотить наш народ, как только совершение милости и добра по отношению к другому человеку», – сказал патриарх.

«Постараемся увидеть в каждом человеке не чужого, не отделенного от нас неведением, забвением или окамененным нечувствием, но живую личность, предмет нашей заботы и нашего доброделания» – призвал патриарх Кирилл.