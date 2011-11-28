Илия II стал крестным отцом еще 560 детей

В кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в воскресенье, в день поминовения святого апостола Филиппа, состоялось 20-е по счету массовое крещение детей, крестным отцом которых стал глава Грузинской Православной Церкви Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

Всего в этот день было крещено 560 детей. Крещение началось в 16:00, к вечеру Патриарх Грузинский прибыл в храм и благословил своих крестников.

Илия II произнес в соборе воскресную проповедь, отметив, что спокойствие содействует совершенствованию человека.

«Человек стоит или на пути совершенствования или падения. Если человек падает, он падает бесконечно, если ему никто не поможет. Для того же, чтобы стать на путь к совершенствованию необходимы – вера, любовь, добро и милосердие», - заявил Грузинский Патриарх.

При этом Католикос-Патриарх Илия II сказал, что есть условие, которое содействует совершенствованию человека. «Это – спокойствие. Его как раз сегодня и не достает современному человеку. Очень легко сохранять спокойствие в благоденствии. Но когда выпадают испытания, люди теряют его и совершают множество ошибок. Большие дела, как для себя, так и для народа, делаются при наличии спокойствия, в молитвах и зачастую - в одиночестве», - отметил Илия Второй.

Католикос-Патриарх всея Грузии в настоящее время уже является крестным отцом более 10 тысяч детей.

Несколько лет назад Патриарх Грузинский выступил с инициативой крестить каждого третьего ребенка в семье, родители которых венчались в церкви. Первое крещение состоялось 19 января 2008 года.

В январе этого года Католикос-Патриарх заявил о готовности крестить каждого четвертого ребенка в семье и присваивать им определенный церковный статус - «Преданное дитя Отечества» и «Защитник (или защитница) Патриаршего трона Грузинской Церкви».

Департамент статистики ранее сообщил о резком росте рождаемости в Грузии за счет вторых и третьих детей в семьях. Эксперты отмечают, что на фоне общего роста показателя рождаемости в стране сокращается доля, приходящаяся на первенцев, и растет число вторых и последующих детей в семье.

Благовест



