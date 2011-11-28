Сегодня Церковь чтит память мучеников Гурия, Самона и Авива

28 ноября Православная Церковь чтит память святых мучеников Гурия, Самона и Авива, которые издавна считаются покровителями христианского брака. Эти святые отдали свою жизнь за веру в Единого Истинного Бога на рубеже III-IV веков христианской эры в городе Эдесса, в Македонии.

Так произошло со святыми Гурием и Самоном - во времена императора-язычника Диоклетиана, который яростно преследовал христиан, их посекли мечом после длительных пыток. Третий святой - диакон Авив, пострадал в Эдессе в 322 году, уже при правлении императора Ликиния, который так же уничтожал всех, кто исповедовал христианство. Мужественно проповедовал диакон Авив учение Христово, смело отдал себя в руки воинов, кторые искали его, и так же, как Гурий и Самон, мужественно выдержал страшные пытки, не изменив своего исповедания. В конце его живьем бросили в пламя, но тело Авива удивительным образом сохранилось невредимым.

Все трое святых приняли мученическую смерть ради Христа в разные годы, но в один и тот же день, и с одинаковой преданностью Богу, не пожалев ради любви к Нему собственной жизни.

Похоронены рядом, их мощи стали источником удивительной помощи для тех, кто с верой обращался к святым мученикам. Так, одна набожная девушка, выходя замуж за воина-иноплеменника, по происхождению - гота, взяла с него обещание супружеской верности и любви у мощей святых.

Но тот вероломно нарушил клятву - когда он увез молодую жену в свою страну, выяснилось, что у него дома уже была жена, рабой которого и стала несчастная. Жена воина настолько возненавидела девушку, что сначала отравила рожденного ею ребенка, а в конечном итоге решила убить и ее саму.

Тогда обманутая девушка со слезами обратилась к небесным покровителям-свидетелей клятвы мужа, и Милостью Божией, с помощью святых Гурия, Самона и Авива, чудным образом оказалась дома, спасшись от смерти.

Вскоре в Эдессу по делам службы приехал и клятвопреступник, кторый не подозревал о разоблачении своего преступления.

Он был схвачен и наказан, а святые мученики Гурий, Самон и Авив с того времени считаются небесными защитниками нерушимости супружеских обетов.

«Православие в Украине»



