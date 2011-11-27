Патриарх Кирилл освятил памятник святителю Алексию

27 ноября 2011 года по окончании Божественной литургии в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник святителю Алексию, митрополиту Московскому, установленный вблизи обители на пересечении 2-го и 3-го Зачатьевских переулков.

Памятник основателю Зачатьевской обители от благодарных насельниц возведен в память 650-летия монастыря (1360-2010).

По окончании чина освящения Святейший Патриарх Кирилл обратился к присутствующим с кратким словом:

«Сегодня особый день для Москвы и москвичей. Мы освятили памятник выдающемуся Первосвятителю неразделенной Русской Православной Церкви, который в своей личности связал Киев и Москву, все пространство Святой Руси. В лице святителя Алексия мы также прославляем великого государственного мужа Руси, который воспринял бразды государственного правления в тяжелейшее время для Отечества нашего, время иноземной оккупации, когда требовались особая мудрость, особое мужество, особое смирение, особая сила духа, чтобы оградить народ от набегов иноплеменных, разорявших Русь.

Святитель Алексий справился со всеми задачами, которые перед ним стояли. Он сохранил единство Русской Церкви, которую также раздирали зарубежные силы, стремившиеся ослабить силу и благочестие нашего народа. Он справился и с государственными задачами, сделав все для того, чтобы татаро-монгольский гнет был не столь суров и не вызвал необратимые процессы, могущие погубить народную жизнь.

Это первый в нашем Первопрестольном граде памятник выдающемуся сыну Отечества нашего, Первосвятителю земли Русской. Пусть все те, кто подходит к этому памятнику, даже если они не знают истории, постараются ее узнать и увидеть великую роль Церкви Православной, хранительницы земли Русской и государства, созданного усилиями многих поколений на просторах Святой Руси.

Молитвами святителя Алексия, митрополита Московского, да хранит Господь Киев, Москву — Первопрестольный град наш, единую святую Русскую Православную Церковь и народ, живущий на просторах Святой Руси. Храни вас всех Господь».

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