Патриарх Иерусалимский лично молится о Митрополите Владимире

Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил лично позвонил в Киевскую Митрополию, чтобы поздравить Предстоятеля Украинской Православной Церкви с днем рождения и узнать о здоровье Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Во время разговора с секретарем Предстоятеля УПЦ и председателем ОВЦС УПЦ архиепископом Александром, Блаженнейший Патриарх Феофил сообщил, что во время каждой литургии на Гробе Господнем особенно поминается за здравие Блаженнейшего Митрополита Владимира и вся Иерусалимская Церковь молится за выздоровление "нашего возлюбленного брата во Христе митрополита Владимира», цитирует слава Патриарха сайт УПЦ.

Архиепископ Александр искренне поблагодарил Блаженнейшего Патриарха Феофила и заверил его, что сегодня же все поздравления и пожелания от Иерусалимской Церкви будут переданы Предстоятелю нашей Церкви.

Кириос



