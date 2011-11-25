На Большой лаврской колокольне открыт крест

23 ноября, в день рождения Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита ВЛАДИМИРА, реставраторы сняли леса с креста и маковки самой высокой православной колокольни в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, отметив, что после длительного перерыва киевляне и гости города снова имеют возможность любоваться позолоченным крестом и маковкой колокольни Киево-Печерской лавры, которая является одной из главных достопримечательностей украинской столицы.

«Открытие креста и маковки Большой лаврской колокольни является логическим завершением первого этапа реставрации этого сооружения, - сказал главный архитектор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Александр РОМАНЧЕНКО. – Впервые за последние тридцать лет реставраторы получили доступ к самому верхнему ярусу и куполу колокольни и провели детальное обследование технического состояния объекта. Сначала были установлены леса по всему внешнему периметру третьего и четвертого ярусов сооружения. Специалисты определили проблемные участка на маковке и кресте колокольни, провели укрепление конструкции, устранили внешние недостатки, сняли ржавчину и остатки старой позолоты. Потом маковку и крест заново позолотили».

Кроме того, отреставрировали восьмигранный барабан лаврской колокольни (конструкция, которая находится под маковкой сооружения). На каждой грани есть иконы с изображением Иисуса Христа, Божией Матери и Апостолов. Эти святыни были полностью восстановлены: росписи расчистили и отреставрировали, а фон икон покрыли позолотой.

По словам генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Марины ГРОМОВОЙ, это событие было приурочено к 76-летию Блаженнейшего Митрополита ВЛАДИМИРА. Открытие креста стало символическим подарком предстоятелю УПЦ, что вселяет в верующих надежду на скорейшее выздоровление Митрополита.

Сейчас ремонтно-реставрационные работы на колокольне продолжаются. Сейчас реставраторы работают над третьим и четвертым ярусами сооружения.

***Большую лаврскую колокольню построили в 1731-1745 годах по проекту архитектора и инженера Иоганна Готфрида Шеделя. Также в строительстве колокольни принимали участие мастера Киево-Печерской лавры Степан Ковнир, Иосиф Рубашевский, Иван Горох и другие.

Глубина фундамента колокольни - более 6 метров. На строительство сооружения пошло 5 миллионов кирпичей разных размеров и форм. Колокольня представляет собой восьмигранную четырехъярусную башню высотой 96,5 метра. Диаметр основы колокольни составляет 28 метров, толщина стен в нижней части - 8 метров.

Каждый ярус сооружения имеет свою отделку.

На колокольню можно подняться, преодолев 374 ступеньки.