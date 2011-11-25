Пояс Богородицы поставили на арку, под ней проходят, не прикладываясь

Ковчег с поясом Богородицы, находящийся в храме Христа Спасителя, установили на специальную арку, теперь паломники проходят под ковчегом, а не прикладываются к нему.

Под аркой высотой около двух метров одновременно могут пройти три-четыре человека.

По словам организаторов, если в предыдущие дни к ковчегу прикладывались в среднем 40 человек в минуту, сейчас за это время святыне поклоняются уже около 80 человек. Таким образом, за сутки под аркой должны пройти более 115 тысяч человек, а очередь, продвигающаяся на одну станцию метро в день, должна перестать расти.

По последним официальным данным, время ожидания в очереди к поясу Богородицы составляет около суток, паломникам советуют выходить на станции метро «Воробьевы горы», где сейчас кончается очередь в храм Христа Спасителя.

На входе и выходе из храма дежурят бригады «скорой помощи». Как сообщил РИА «Новости» один из медиков, некоторым людям, простоявшим около суток в очереди, становится плохо уже на выходе из храма.

К медикам обратились почти 800 человек, 85 из них госпитализированы, в том числе пожилые люди и двое детей.

Главный санитарный врач Геннадий Онищенко посоветовал верующим не подвергать свое здоровье опасности, стоя часами в очереди.

«Кто не уверен в своих силах, сердце больное, лучше мысленно пройти этот путь. Что сделаешь, если очередь не уменьшается», – сказал он. Ранее то же самое ранее говорили и священники.

«Если вам по каким-либо причинам не удастся приложиться к поясу Пресвятой Богородицы, напоминаем, что вот уже два года в храме Христа Спасителя находится частица ризы Пресвятой Богородицы. Все, кто посещает храм, могут приехать в удобное время и беспрепятственно помолиться», – сказал ранее ключарь храма протоирей Михаил Рязанцев.

«В очереди сейчас находится 82 тысяч человек. Сегодня в Москву прибыло еще 732 автобуса с людьми из других регионов России», – сказал он.

Газета.Ru

