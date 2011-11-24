Что сказал митрополит Агафангел в день рождения предстоятеля УПЦ?

23 ноября, по традиции, в День рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры архиереи Украинской Православной Церкви, духовенство и верующие молились о Предстоятеле за праздничной Божественной литургией, сообщает Православие в Украине. С проповедью и теплыми словами о Предстоятеле в этот день ко всем собравшимся обратился митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, кототый накануне был заявлен в СМИ как "первенствующий" член Священного Синода УПЦ:

"Мы собрались в сердце Киево-Печерской Лавры, чтобы вознести молитвы Господу за Предстоятеля Украинской Православной Церкви в День его рождения. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир тяжело болен, но жив, и как всегда, в этот день мы собрались всей полнотой Украинской Православной Церкви, чтобы радоваться радостью нашего Первосвятителя и благодарить его за Первосвятительские труды.

Вот уже на протяжении последних 20 лет Блаженнейший Митрополит Владимир – Предстоятель нашей Церкви. Его образ – это образ благочестия, молитвенника, образ ученого, подвижника, собирателя украинских земель, образ великого святителя великой Церкви. С момента исторического Харьковского Архиерейского Собора многое совершилось в Украинской Православной Церкви. По благословению и с участием Предстоятеля прославлены тысячи святых угодников Божиих, восстановлены сотни обителей, построены новые храмы, совершаются Божественные литургии… Тогда, 20 лет назад, весь епископат, представители Поместных Церквей признали Митрополита Владимира как единственного законного достойного Предстоятеля Православной Церкви в Украине.

Сегодня мы молились, чтобы Господь продлил ему годы, восставил от одра болезни, дал ему новые силы, дабы он совершал свое Первосвятительское служение так успешно, так усердно, как он совершает его до настоящего дня. Наши сердца сегодня были обращены к Богу, мы просили у «врача душ и телес», чтобы Господь помог, превратил скорбь на радость, и верим, что Он не оставит.

Молитва Церкви, молитва епископата, молитва народа – это великая сила, именно она разрывает всякие оковы греха, помогает невозможное сделать возможным. Наши сегодняшние молитвы — это наша любовь. Любовь сердечная, сыновняя, дочерняя, которую мы приносим нашему Первосвятителю-отцу за его апостольские труды, за его крестоношение.

Блаженнейший Митрополит Владимир является для нас примером кротости, доброты, смирения. Всегда был и остается для нас человеком простым, человеком высокой культуры, который знает, что его служение — служение Богу. И он отдает все силы свои для того, чтобы Церковь была источником истины, продолжала миссию, приводя человеческие души ко Христу. Наверное, не достанет времени и слов говорить о всем том, что связано с именем нашего Предстоятеля.

Сегодня склоняемся здесь, в Киево-Печерской Лавре, у образа Пресвятой Богородицы, подвижников многочестия преподобных Феодосия и Антония и всех преподобных отцов Печерских — и просим, чтобы они вознесли наши молитвы Богу, чтобы Он услышал биение наших сердец, чтобы Блаженнейший Владыка вновь молился с нами и учил нас вере, благочестию, кротости, смирению, пастырской любви и душепопечительности, которые необходимы и епископату, и духовенству, и народу Божия для сохранения единства духа в союзе мира. Пусть наше сердце возрадуется от того, что Блаженнейший Митрополит Владимир восстал от одра болезни, вновь совершал в этой обители богослужения и возносил молитвы о каждом из нас.

Спаси Христос всех, дорогие братья и сестры, кто пришел в День рождения нашего святителя, чтобы быть с ним, радоваться с ним и просить Господа об умножении дней жизни Блаженнейшего.

Ангела Хранителя всем вам!"