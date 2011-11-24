Патриарх Кирилл 2–4 декабря посетит Киргизию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 2–4 декабря посетит Киргизию и примет участие в праздновании 140-летия Бишкекской и Среднеазиатской епархии Русской православной церкви. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил митрополит Бишкекский и Среднеазиатский Викентий. По его словам, в Бишкеке у Патриарха запланированы встречи с избранным президентом Алмазбеком Атамбаевым, руководством Бишкека и Духовного управления мусульман. Ожидается, что Патриарх посетит российскую авиабазу «Кант».

НГ