В Москве более 80 тысяч человек пришли к Поясу Богородицы

В Москве продолжаются паломнические мероприятия вокруг Пояса Богородицы, великой православной святыни, которая по преданию исцеляет от бесплодия и дает здоровье.

В четверг, 24 ноября, количество желающих поклониться Поясу у храма Христа Спасителя за сутки увеличилось более чем в три раза - до 82 тысяч человек.

Пояс Богородицы был доставлен в храм Христа Спасителя 19 ноября. Доступ в храм открыт круглосуточно до 21.00 27 ноября.

Возле храма и на прилегающих улицах стоит огромная очередь паломников из России и стран ближнего зарубежья.

На месте дежурят бригады скорой и психологической помощи. Кроме того, власти города выделили автобусы, где люди могут погреться, развернуты пункты выдачи горячей гречневой каши и чая, установлено более 400 туалетов.

ТСН