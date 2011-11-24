Грузинские священники освятили памятник Багратиону в Москве
13:37, 24 ноября 2011Православие
0
В день памяти святого Георгия
Священники Грузинской церкви по благословению католикоса-патриарха всея Грузии Илии II освятили отреставрированный памятник князю Петру Багратиону на Кутузовском проспекте в Москве.
Освящение состоялось накануне, в день памяти святого Георгия, который особо почитается в Грузии и является небесным покровителем Москвы.
В своем приветствии мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха, духовенство и прихожан Грузинской православной церкви с праздником, пожелав мира и любви.
В свою очередь член Общественной палаты РФ, президент Ассамблеи народов Грузии Гочи Дзасохов поблагодарил правительство города за реставрацию памятника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter