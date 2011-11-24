Грузинские священники освятили памятник Багратиону в Москве

Священники Грузинской церкви по благословению католикоса-патриарха всея Грузии Илии II освятили отреставрированный памятник князю Петру Багратиону на Кутузовском проспекте в Москве.

Освящение состоялось накануне, в день памяти святого Георгия, который особо почитается в Грузии и является небесным покровителем Москвы.

В своем приветствии мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха, духовенство и прихожан Грузинской православной церкви с праздником, пожелав мира и любви.

В свою очередь член Общественной палаты РФ, президент Ассамблеи народов Грузии Гочи Дзасохов поблагодарил правительство города за реставрацию памятника.

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