Патриаршее поздравление митрополиту Владимиру с днем рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира с 76-летием со дня рождения.

Его Блаженству, Блаженнейшему Владимиру, митрополиту Киевскому и всея Украины

Ваше Блаженство, дорогой Владыка!

От всего сердца поздравляю Вас с 76-м днем Вашего рождения.

Возношу ныне усердную молитву Врачу душ и телес Христу Спасителю о восстановлении Ваших сил. Благодаря Господа за все, что было совершено Вами для защиты правды Божией, для сбережения единства Святой Руси, для укрепления целостности Русской Православной Церкви, получившей свое благословенное начало в Днепровской купели, сознаю, как нуждается сегодня в Вашем Предстоятельском служении Украинская Православная Церковь.

Заступничеством святого равноапостольного великого князя Владимира, ходатайством преподобных отцев Киево-Печерских и по горячим молитвам всех любящих Вас да дарует Вам Всемилостивый Господь здравие и спасение, да продлит Ваши дни на радость Вашей пастве, на благо Христовой Церкви.

С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ