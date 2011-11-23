Украина молится за здоровье предстоятеля УПЦ в День его рождения

23 ноября, в День рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры совершается торжественная Божественная литургия, на которую прибывают архиереи Украинской Православной Церкви, многочисленное духовенство и миряне.

На этот раз помолиться за богослужением собралось еще больше верующих, ведь Предстоятель уже почти месяц находится в тяжелом состоянии в больнице, и ему как никогда нужны наши молитвы. Поэтому, несмотря на занятость, и большой лаврский храм, и трапезная палата были переполнены.

Как рассказала 67-летняя Мария, которая приехала на Литургию из киевского села, уже почти 20 лет она ежегодно приезжает в Лавру в день рождения Предстоятеля нашей Церкви. «Я пела в храмах 16 лет, и всегда в этот день приезжаю на богослужения в Лавру. Но о выздоровлении нашей Блаженнейшего постоянно молюсь, - рассказала она. - За такого блаженного человека нужно молиться не каждый день, а каждую секунду. Лицо его всегда сияло в благодати и к людям и к Богу. Будем верить, что он выздоровеет и будет сиять еще. Я днем и ночью призываю Пресвятую Богородицу: «Укрепи его, Пресвятая Богородица, стань в помощи Блаженнейшему Митрополиту Владимиру, облегчи его немощи ...».

Традиционно, и сам Блаженнейший Митрополит Владимир присутствовал на богослужении в День своего рождения. И хотя по состоянию здоровья он не смог прибыть в Лавру, Божественную литургию непосредственно в больничной палате совершил его секретарь архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. За богослужением Предстоятель причастился Святых Христовых Таин.

Комментируя состояние здоровья Предстоятеля, владыка Александр отметил, что ранее Блаженнейший Митрополит Владимир находится в реанимационном отделении. «Его дыхание полувентиляционное - полусамостоятельное. Постепенно выходит из этого состояния. Врачи дают обнадеживающие прогнозы, - отметил он. - Состояние тяжелое, но никто этого не скрывает. Будем верить, что все верующие люди, независимо от конфессии, объединились сегодня в молитве. И эти молитвы помогут Блаженнейшему Митрополиту Владимиру вернуться к своим делам».

"Православие в Украине"

