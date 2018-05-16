Религиозная карта мира: как веруют семь миллиардов?

В конце октября ООН заявила о том, что на свет появился семимиллиардный житель Земли, хотя некоторые ученые утверждают, что данная цифра реальной сможет быть лишь через год. По оценке демографов, за всю историю человечества было рождено около 108 млрд человек, и только 6,5 % из них живут в наше время. Сменяются эпохи, и вместе с ними меняется религиозная карта мира. Что мы увидим на ней сегодня?

Согласно последним данным сейчас в мире проживает 2,1 млрд христиан, 1,3 млрд мусульман, 900 млн индуистов, 394 млн даосистов, 376 млн буддистов и 1,1 млрд атеистов.

Треть жителей планеты (31,43%) — христиане. Более половины из них принадлежат к Католической Церк­ви (1,15 млрд человек). По сравнению с данными2009 г. (1,166 млрд) их число немного уменьшилось. Тем не менее католицизм является основной религией во многих европейских странах (Франция, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия, Ирландия, Мальта и др.).

Всего в 21 государстве Европы католики составляют большинство населения, в Германии, Нидерландах и Швейцарии — половину. В западном полушарии католицизм распространeн во всей Южной и Центральной Америке, а также в Канаде и США. В Азии католики преобладают на Филиппинах и в Восточном Тиморе, большое количество католиков есть во Вьетнаме, в Южной Корее и Китае. На Ближнем Востоке много католиков в Ливане (марониты и др.).

В Африке проживают, по разным оценкам, от 110 до 175 млн католиков.

Православие исповедуют около 300 млн человек. В современном мире к странам с большинством православного населения можно отнести: Россию, Украину, Беларусь, Болгарию, Грецию, Грузию, Кипр, Македонию, Молдову, Румынию, Сербию, Черногорию. Православие также заметно присутствует в Боснии и Герцеговине, Финляндии, Казахстане и на Алеутских островах американского штата Аляска. Кроме того, его исповедуют в Эстонии, Латвии, Киргизии и Албании. С конца XX в. одной из зон сравнительно быстрого распространения Православия становятся Африка южнее Сахары, а также Юго-Восточная Азия и Южная Корея. В то же время важно отметить, что Православие присутствует в большинстве стран мира.

Примерное число исповедующих протестантизм — 720 млн. Данная конфессия является преобладающим вероисповеданием в скандинавских странах, США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии. В Германии, Нидерландах, Канаде, Швейцарии протестантизм является одним из двух преобладающих вероисповеданий (наряду с католицизмом). Каждый день в мире становится на 300 атеистов меньше, зато количество христиан увеличивается ежедневно в среднем на 80 тысяч, причем количество католиков возрастает ежедневно на 31 тысячу. Такая статистика содержится в ежегодном отчете Международного Бюллетеня миссионерских исследований (International Bulletin of Missionary Research), на который ссылается в своей публикации сайт prochurch.info.

Как сообщают СМИ, украинцы становятся одной из самых религиозных наций в Европе. Теперь в нашей стране уже 71,4 % населения считают себя верующими, а значит, мы по этому показателю уступаем лишь католикам Польши, Португалии, Словакии и православным киприотам. Более того, число тех, кто верит в Бога, постоянно растет: результаты опроса Центра Разумкова свидетельствуют, что за десять последних лет общенациональная украинская паства увеличилась на 13 %. Самым религиозным регионом страны остается запад, где сосредоточено 34,5 % всех православных приходов.

Олег Карпенко, "Церковная православная газета", № 21 (295) ноябрь 2011

***В материале использованы данные официального сайта Госкомстата России.