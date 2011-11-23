РПЦ: Всеправославный Собор должен подтвердить православную традицию

Будущий Всеправославный Собор должен помочь решить важные церковные вопросы и подтвердить, но не изменять, догматы Православия. Об этом заявили участники встречи Предстоятелей и представителей семи Поместных Православных Церквей, прошедшей в Москве по случаю 65-летия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Участники встречи подчеркнули, что Собор должен дать компетентные ответы на вызовы современности. Соборные деяния должны в полной мере соответствовать догматическому и каноническому Преданию и не вносить никаких новшеств, угрожающих единству Святой Церкви», - говорится в коммюнике встречи.

Представители Поместных Церквей отметили, что в последние годы подготовка к Собору значительно активизировалась. В то же время они подчеркнули, что Собор еще требует серьезной подготовки и обязательного консенсуса между его участниками.

«На нем (Всеправославном Соборе – ред.) должны быть учтены позиции каждой из Поместных Церквей. Для этого при принятии решений необходимо, как и прежде, строго следовать принципу консенсуса, как в подготовительном процессе, так и на самом Соборе», - отмечается в документе.

Участие во встрече в Москве приняли Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, Митрополит Варшавский и всея Польши Савва, Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор, архиепископ Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь), митрополит Тырговиштский Нифон (Румынская Православная Церковь), митрополит Видинский Дометиан (Болгарская Православная Церковь).