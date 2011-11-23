Визит патриарха Кирилла поддержал христианскую общину в Сирии и Ливане

По приглашению Блаженнейшего патриарха Великой Антиохии и всего Востока Игнатия IV представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Александр (ЕЛИСОВ) принял участие в совещании епископов Дамаска. В ходе совещания, которое возглавил Блаженнейший патриарх Игнатий, обсуждались результаты братского визита Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Антиохийский Патриархат.

Предстоятель Антиохийской Православной Церкви выразил удовлетворение результатами визита, отметив, что, «совершенный в трудном политическом контексте, он был успешным и поддержал христианскую общину в Сирии и Ливане».

Блаженнейший патриарх с благодарностью говорил о дарах, полученных от Русской Православной Церкви. Принято решение Дарохранительницу, напрестольный крест и рипиды, подаренные Святейшим патриархом Кириллом, разместить на главном престоле кафедрального Успенского собора Дамаска для обозрения верующими в память об историческом визите предстоятеля Русской Православной Церкви.

Блаженнейший патриарх Великой Антиохии и всего Востока Игнатий поблагодарил главу Представительства Русской Православной Церкви при Антиохийском патриархе архимандрита Александра за понесенные труды в ходе организации и проведения визита, сообщает пресс-служба Представительства.

Патриархия.ru

