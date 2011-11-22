Волынская семья 70 лет хранила крест сгоревшей церкви (фото)

Недавно в селе Городище Ковельского района по благословению архиепископа Луцкого и Волынского Михаила во двор церкви Успения Пресвятой Богородицы был перенесен и установлен на специальном постаменте накупольные крест, единственный уцелевший после того, как в 1941 году сгорел местный храм.

«В этом селе я служу полтора года. А про старый храм, сгоревший во время войны, узнал только в этом году, - рассказал настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы отец Николай Качмар. - Тот храм был старинным, построен в 1786 году. Как рассказывают старожилы, спасти при пожаре ничего не удалось, потому что люди не имели ключей от церкви и не смогли попасть во внутрь».

Версий возникновения пожара в селе две: одни убеждены, что при бомбардировке бомба попала в купол и произошло возгорание, другие настаивают на том, что то коммунисты умышленно подожгли храм. Большинство городищан склоняются ко второй версии, приводя аргумент: бомбили немцы село в полдень, а церковь начала гореть только в десять вечера.

«В пятидесятые годы Петру и Афанасии Ткачукам на месте сгоревшей церкви отвели площадь для строительства дома, - продолжает батюшка. - Там на пепелище они нашли в малиннике накупольный крест. И по сей день они хранили святыню у себя, а теперь решили передать ее в Успенский храм».

Сейчас на месте бывшей церкви растет сад Ткачуков, ибо дом они построили немного в стороне от того места, где стоял храм. А о нем сейчас напоминают только остатки фундамента, что его не удалось до конца разобрать, когда в пятидесятые годы именно там брали материалы для строительства школы.

После воскресного Богослужения отец Николай отправил акафист перед этим крестом на месте бывшей церкви. Обращаясь к верующим, он отметил: «Крестное знамение - победа над всем нечистым. Мы должны помнить, что Господь за уничтожение храмов и других святынь наказывает, а за сохранение благословляет. Поэтому я благодарен тем, кто сохранил эту святыню до сегодня».

Также отец Николай рассказал, что вскоре у креста будет установлена табличка с соответствующей надписью, а на месте сгоревшей церкви - крест-фигура.

simya.com.ua



