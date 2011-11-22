Предстоятель РПЦ освятил Патриаршие палаты в Кремле
00:43, 22 ноября 2011Православие
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Предоставлены в пользование патриарху
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник освятил Патриаршие палаты в Московском Кремле, расположенных в подклете Грановитой палаты.
Палаты предоставлены в пользование патриарху Президентом Российской Федерации Д. А. МЕДВЕДЕВЫМ. После завершения реставрационных работ они будут использоваться для проведения официальных мероприятий с участием предстоятеля РПЦ - встреч, переговоров, приемов.
Первыми посетителями Патриарших палат стали предстоятели и представители Поместных Православных Церквей. Высоких гостей встречал Святейший патриарх Кирилл.
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