Предстоятель РПЦ освятил Патриаршие палаты в Кремле

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник освятил Патриаршие палаты в Московском Кремле, расположенных в подклете Грановитой палаты.

Палаты предоставлены в пользование патриарху Президентом Российской Федерации Д. А. МЕДВЕДЕВЫМ. После завершения реставрационных работ они будут использоваться для проведения официальных мероприятий с участием предстоятеля РПЦ - встреч, переговоров, приемов.

Первыми посетителями Патриарших палат стали предстоятели и представители Поместных Православных Церквей. Высоких гостей встречал Святейший патриарх Кирилл.

patriarchia.ru