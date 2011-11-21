Украинские архиереи ездили на день рождения патриарха Кирилла

20 ноября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя была совершена Божественная литургия. В этот день 65-летие со дня рождения отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По окончании Божественной литургии в Трапезной палате кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялся торжественный прием по случаю празднования дня рождения Святейшего Кирилла, Патриарха Московского и всея Руси.

С приветственным словом от имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и верующих УПЦ к его святейшеству обратился управляющий делами Украинской Православной Церкви архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан:

«От имени многомиллионной украинской паствы примите искренние слова поздравления с 65-летием со Дня Вашего рождения!

В этот памятный и дорогой для всех нас день мы с особой радостью возносим благодарственные молитвы Богу и просим Его укрепить вас в патриаршем служении и дарить вашей святыне здоровье и долголетие.

Вы всегда были достойным примером для архипастырей, пастырей и мирян в своем искреннем и ревностном послушании святой Матери Церкви.

Ваши многочисленные дарования и ежедневный труд стали залогом искренней любви к Вам верующего народа.

Желаем Вашему святейшеству здоровья, всесильной помощи Божией в Первосвятительский трудах и благословенного многолетия!».

Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовали Предстоятели Польской, Словацкой, Сербской, Румынской, Болгарской православных церквей.

Также прозвучали приветствия митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, представителя Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском и всея Руси архиепископа Филиппопольского Нифона и настоятеля монастыря Ватопед на Святой горе Афон архимандрита Ефрема, который сопровождает Пояс Пресвятой Богородицы в РФ.

Поздравление Президента Украины Виктора Януковича объявил Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.Яцюк.

Затем со словами благодарности к участникам торжеств обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Православие в Украине"

