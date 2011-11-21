Украинские архиереи ездили на день рождения патриарха Кирилла
Приветствие архиепископ Митрофана
20 ноября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя была совершена Божественная литургия. В этот день 65-летие со дня рождения отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По окончании Божественной литургии в Трапезной палате кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялся торжественный прием по случаю празднования дня рождения Святейшего Кирилла, Патриарха Московского и всея Руси.
С приветственным словом от имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и верующих УПЦ к его святейшеству обратился управляющий делами Украинской Православной Церкви архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан:
«От имени многомиллионной украинской паствы примите искренние слова поздравления с 65-летием со Дня Вашего рождения!
В этот памятный и дорогой для всех нас день мы с особой радостью возносим благодарственные молитвы Богу и просим Его укрепить вас в патриаршем служении и дарить вашей святыне здоровье и долголетие.
Вы всегда были достойным примером для архипастырей, пастырей и мирян в своем искреннем и ревностном послушании святой Матери Церкви.
Ваши многочисленные дарования и ежедневный труд стали залогом искренней любви к Вам верующего народа.
Желаем Вашему святейшеству здоровья, всесильной помощи Божией в Первосвятительский трудах и благословенного многолетия!».
Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовали Предстоятели Польской, Словацкой, Сербской, Румынской, Болгарской православных церквей.
Также прозвучали приветствия митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, представителя Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском и всея Руси архиепископа Филиппопольского Нифона и настоятеля монастыря Ватопед на Святой горе Афон архимандрита Ефрема, который сопровождает Пояс Пресвятой Богородицы в РФ.
Поздравление Президента Украины Виктора Януковича объявил Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.Яцюк.
Затем со словами благодарности к участникам торжеств обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Православие в Украине"