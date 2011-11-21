Патриарх Кирилл назвал главное чудо пояса Пресвятой Богородицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем слове на приеме по случаю празднования 65-летия со дня рождения Предстоятеля Русской Церкви назвал чудом великую веру народа, которая проявилась во время поклонения поясу Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Разве эти бесконечные очереди, которые поразили сознание современных россиян, — очереди верующего народа к Поясу Пречистой Богоматери — не являются выражением великой веры народа, в ответ на которую Бог дает нам чудо? Чудо сохранения веры и жизни, чудо, которое помогает нам устремляться сквозь тучи к звездам, преодолевая все препятствия, возникающие на нашем пути», – сказал патриарх Кирилл.

«И еще сегодня прозвучали замечательные слова, которые помогают нам понять тайну спасения. В основе спасения наша вера — та самая вера, примеры которой были даны нам в сегодняшнем Евангелии. В ответ на веру людей Бог совершает чудеса», – добавил он.

Предстоятель Русской Церкви, обращаясь к представителям епископата, подчеркнул, что они несут ответственность за сохранение веры в народе.

«От вас во многом зависит, насколько крепка будет вера в нашем народе, насколько сильна будет его молитва, насколько сильно будет упование на то, что благодатью Божией мы все обретем спасение», – сказал патриарх.

В заключение своего слова патриарх Кирилл поблагодарил всех мирян и духовенство, приехавших в Москву на молитву и поклонение поясу пресвятой Богородицы.

